Celia Pérez 12 AGO 2026 - 13:47h.

El nuevo presidente cadista ha comparecido ante los medios esta miércoles

Los motivos de la salida de Imanol Idiakez del Cádiz CF: la ficha federativa lo marca todo

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El Cádiz afronta unos días previos al debut liguero bastante revueltos. Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, el club amarillo ha decidido destituir a Imanol Idiakez como entrenador de la primera plantilla y optar a Albert Celades como su sustituto. Una decisión que ha provocado reacciones para todos los gustos y sobre la que ha sido preguntado este miércoles Christian Septien.

El nuevo presidente cadista, junto a Rafael Contreras, ha comparecido en rueda de prensa y precisamente ha dado sus motivos a la marcha del técnico vasco. "Porque es un proyecto a tres años. Si llevo un mes quiero ver cómo es el entrenador, quiero ver los partidos, quiero ver el desarrollo... En un mes, sí justo para empezar la temporada. Sin duda, sí. Se tomó la decisión pensando para obtener resultados positivos en el transcurso de la temporada. Son 42 jornadas. Ustedes lo ven grave. A mí parecer yo no lo veo así. Yo veo que estamos haciendo cambio de gestión. Cambios operativos. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen", señaló.

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Idiakez, exentrenador del Zaragoza, Leganés o Deportivo entre otros clubes, llegó al Cádiz en la recta final de la pasada campaña para dirigir los últimos seis partidos, con un balance de dos empates, tres derrotas y una sola victoria ante el Leganés (3-0), con la que se certificó la permanencia en la categoría de plata.

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Con el objetivo cumplido, el técnico vasco continuó en la entidad, que a primeros de julio cambió de equipo gestor con la llegada del mexicano Christian Septien para sustituir a Manuel Vizcaíno en la presidencia.

En la despedida de Idiakez, el Cádiz indicó en un comunicado que la decisión de la marcha del entrenador se ha adoptado tras “varias” conversaciones mantenidas en los últimos días entre ambas partes, en un clima de “absoluta cordialidad y respeto”.