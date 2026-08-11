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El Cádiz destituye a Imanol Idiakez y perfila su sustituto a cuatro días del estreno liguero

Imanol Idiakez, en un partido del Cádiz
Imanol Idiakez, en un partido del Cádiz. LALIGA
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El Cádiz, a falta de confirmación oficial, ha tomado una decisión dura y directa a pocos días del estreno en LALIGA HYPERMOTION. Imanol Idiakez, técnico que llegó al Nuevo Mirandilla para salvar al equipo la pasada temporada, será destituido próximamente.

Así lo cuentan Radio Cádiz y Territorio Cadista. Ambos corroboran que solo falta anunciar la oficialidad para que Imanol Idiakez deje de ser técnico amarillo a cuatro días del primer partido de la temporada ante el Celta Fortuna. En el horizonte asoman algunos nombres como el de Albert Celades como posible sustituto, por lo que queda mucho trabajo por delante y poco tiempo para encauzar el rumbo antes del estreno.

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