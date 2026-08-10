El Cádiz CF reduce por fin el precio de sus entradas y confirma su nueva política social

Precios para el partido de la jornada 1 ante el Celta Fortuna

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El Cádiz CF da un paso más hacia su afición. En un verano revolucionario, con cambio de presidente y una transformación total de la plantilla, Christian Septien parece tener claro que buena parte del éxito deportivo pasa también por lo social. Durante las últimas semanas ya se han dado varios pasos para acercarse a su hinchada. Y el último va directamente al bolsillo, reduciendo de manera notable el precio de las entradas del primer partido liguero respecto a los precios habituales del pasado curso.

Todo apunta a que se trata de una nueva política social. La pasada campaña, los precios de entradas oscilaban entre los 50 y 80 euros, unas cifras impropias de un club que milita en Segunda División y que hacían prácticamente imposible acercarse de manera puntual al Nuevo Mirandilla. A cambio, intentaban amortiguar esos precios con promociones de entradas en casi todos los encuentros que, a su vez, sólo eran accesibles para los socios, lo que derivaba en un círculo vicioso al que era prácticamente imposible entrar.

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El argumento de la directiva parecía claro: quien quisiera ver al Cádiz, que se hiciera socio. El problema es que los nuevos socios también pagaban precios astronómicos.

Nuevos precios de las entradas del Cádiz CF

Este lunes, el club gaditano ha anunciado los precios del primer partido oficial del curso, que le enfrentará el próximo sábado 15 de agosto al Celta Fortuna en el Nuevo Mirandilla a partir de las 19:00 horas. Y la gran novedad es que los precios, por fin, son accesibles y acordes para la categoría: 30 y 35 euros en Preferencia y 40 y 50 euros en Tribuna. Eso sí, los fondos siguen completos.

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Este paso supone un nuevo gesto de la directiva para tratar de acercarse a una afición que se ha sentido maltratada a nivel social durante los últimos años. El nuevo Cádiz de Septien ya decidió eliminar la cuota de alta de los abonos, que aún así siguen teniendo precios demasiado altos en comparación con otros clubes de la categoría, marcados unas semanas antes por Manuel Vizcaíno y su directiva. Ahora, al menos, los aficionados que quieran acudir de manera puntal al Nuevo Mirandilla podrán hacerlo a un precio razonable.