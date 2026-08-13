Las Palmas tendrá el recinto más grande y el Sanse jugará en el más pequeño

Gran Canaria peligra para el Mundial 2030 y Las Palmas se ofrece a jugar en otro estadio

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El fútbol son goles, paradas, emoción. Pero también afición. Lo juegan 22 futbolistas sobre el césped, pero también se juega en las gradas. Y es que si algo caracteriza las competiciones españolas es su capacidad para mover grandes masas. LaLiga Hypermotion es un gran ejemplo de ello: un campeonato impredecible, volcánico en los banquillos, sufrido y que siempre se decide en las últimas jornadas, para bien o para mal.

En ElDesmarque, aprovechando que la categoría de plata arranca este mismo viernes, aprovechamos la ocasión para hacer un repaso de los 22 estadios que albergarán los 462 partidos que se disputarán durante los nueve próximos meses y, de camino, ordenarlos según su capacidad.

Clasificación de los estadios de LaLiga Hypermotion según su capacidad

Gran Canaria. La UD Las Palmas podrá presumir de tener el estadio más grande de la categoría, con capacidad para 32.500 espectadores. Además, el Consistorio está trabajando en una gran ampliación que supere los 40.000 espectadores de cara al Mundial 2030.

Carlos Tartiere. Un recién descendido como el Real Oviedo ocupará el segundo lugar en esta particular clasificación, con capacidad para 30.500 personas.

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El Molinón. Cierra el podio el estadio más antiguo del fútbol profesional español, con 29.300 asientos disponibles para la afición del Sporting.

José Zorrilla. También con un proyecto de remodelación y ampliación en mente, en el estadio del Real Valladolid caben actualmente 27.600 personas.

Son Moix. El recién remodelado recinto del RCD Mallorca, que ha eliminado las pistas de atletismo para acercar las gradas al césped, tiene capacidad para 25.700 espectadores.

Heliodoro Rodríguez López. Vuelve a la categoría de plata un recinto histórico de nuestro fútbol, el estadio de un CD Tenerife donde caben 22.800 aficionados.

Los Cármenes. Condicionado casi siempre por las gradas supletorias de las equinas y con un proyecto de remodelación y ampliación, en el estadio del Granada CF caben unas 22.500 personas.

El Arcángel. El estadio del Córdoba CF, que están terminando de remodelar su zona exterior, tiene capacidad para 21.600 espectadores.

Nuevo Mirandilla. Marcado por la eterna polémica del nombre, el recinto del Cádiz CF cuenta con 21.000 asientos disponibles.

Balaídos. El filial del Celta jugará, en principio, en el estadio de los mayores, que arrancará el curso con 20.700 asientos, cifra que ascenderá a los 31.000 cuando acaben las obras de la grada de Gol.

UD Almería Stadium. El recinto del UD Almería acaba de comenzar una obra de ampliación que se alargará durante un par de años para eliminar las pistas de atletismo, acercar las gradas y elevar el aforo, marcado de momento 18.300 personas.

Carlos Belmonte. Cerca de 17.500 aficionados caben en las gradas del estadio del Albacete Balompié.

Castalia. Con un diseño idéntico a Cartagonova y el viejo Mini Estadi, en el recinto del CD Castellón caben 15.000 espectadores.

Montilivi. Un estadio, el del Girona FC, marcado por las numerosas gradas supletorias, que elevan la capacidad a 14.600 asientos.

Butarque. Tras la construcción de una nueva grada supletoria en uno de los fondos, el CD Leganés contará con unas 14.400 localidades disponibles.

El Plantío. El coqueto estadio del Burgos tiene capacidad para 12.600 espectadores.

Nova Creu Alta. Será uno de los nuevos estadios de la categoría tras el ascenso del Sabadell, en cuyo recinto caben 11.900 personas.

Ipurua. El SD Eibar puede presumir de tener un estadio moderno y remodelado, pero también pequeño y con capacidad para sólo 8.100 aficionados.

Alfonso Murube. Tras las obras de hace un año para adaptarse al futbol profesional, en el estadio del AD Ceuta caben unos 6.000 espectadores.

Nuevo Pepico Amat. El CD Eldense tendrá uno de los estadios con menos asientos del torneo y apenas 5.700 localidades.

Nou Estadi de la FAF. En su regreso a la categoría de plata, el Andorra FC jugará en uno de los recintos más pequeños del campeonato, con capacidad para solo 5.100 personas.

Zubieta. El filial de la Real Sociedad arrancará el curso jugando en su remodelada Ciudad Deportiva, donde sólo caben 4.000 aficionados.