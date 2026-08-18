David Torres 18 AGO 2026 - 13:27h.

El Valencia sigue apretando por Arnau Martínez y el Girona se planta

El Valencia CF tiene el acuerdo con el jugador y las posturas con el Girona están muy cercanas

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ValenciaEl Valencia CF espera que su última oferta al Girona sea la definitiva y pueda cerrar el fichaje de Arnau Martínez. Es más, en el club hay confianza en que, si se ultima la operación, pudiera incluso debutar el sábado ante el Celta de Vigo.

El conjunto de Mestalla ha mejorado en las últimas horas su oferta hasta acercarse a los 8 millones de euros de cláusula que exigían los catalanes quienes, esta vez sí, parecen algo más abiertos a negociar. Lo hacen después de que, por exigencias del guión y contra su voluntad inicial, Arnau tuviera que ser titular este fin de semana en segunda por las lesiones de sus compañeros. El lateral, capitán de los gerundenses, ha dado una lección de profesionalidad que no han tenido Tsygankov y otros jugadores del Girona que, como Arnau, quieren salir a Primera.

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Un invitado inesperado se cuela en la fiesta: Árbeloa entra en escena

Sin embargo, cuando parecía que la oferta final por el jugador -el Valencia CF tiene un acuerdo desde hace días con Arnau para las próximas cinco temporadas a razón de 2.5 millones de euros brutos- un invitado inesperado se ha metido en la fiesta. Se trata del Fulham de Álvaro Arbeloa, tal y como ha adelantado el periodista Jan Wiedemann, que también está interesado en Arnau Martínez y que sí tiene capacidad para pagar la cláusula del futbolista e incluso mejorar la oferta y el sueldo al jugador de Premià.

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Ante esta situación, en el Valencia CF contienen la respiración y confían que no se rompa la operación y que se respete lo pactado (entre 6 y 7 millones de euros fijos + variables). La clave, como siempre, será la voluntad del futbolista que ya ha hablado con Carlos Corberán y que parece que está dispuesto a venir a Mestalla.