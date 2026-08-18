El Girona expedienta a Viktor Tsygankov por su polémica en plena batalla por su fichaje

Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 12:22h.

Varios equipos de LALIGA EA SPORTS lo persiguen

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El pulso que mantienen el Girona y Viktor Sygankov vive este martes un nuevo capítulo. El club catalán decidió abrir un expediente al futbolista por la polémica suscitada en el encuentro de la primera jornada ante el Leganés. Mientras que el club sostiene que se negó a vestirse de corto para jugar, el ucraniano lo niega con una publicación en sus redes en la que promete hablar a posteriori.

Toda esta polémica se ha producido a raíz de la petición de Tsygankov de salir del Girona tras su descenso a LALIGA HYPERMOTION. El atacante posee una cláusula de rescisión de 10 millones de euros -bajó de los 30 tras caer a Segunda- y no desea seguir en la entidad. Sin embargo, no está encontrando esas facilidades que reclama para salir con un precio de salida prohibitivo para muchos de los equipos interesados.

El Celta es uno de los clubes que pelea su fichaje. Marco Garcés mantiene el foco sobre el jugador del Girona y se ha convertido así en una de sus prioridades, sin perder de vista otras alternativas. Y todo ello con otros clubes como el Espanyol o el Valencia tras su fichaje. Desde el extranjero también se habla del interés del Ajax.

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En medio de esta tesitura y tras lo sucedido el pasado domingo, el Girona ha decidido abrir un expediente disciplinario al futbolista.

El comunicado del Girona

El Girona FC anuncia que ha abierto un expediente disciplinario contra Viktor Tsygankov como consecuencia de su reciente conducta. El Club considera que las acciones del jugador pueden constituir un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no cumplen con los estándares de conducta exigidos por la entidad. Girona FC defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de este procedimiento. El Club no hará más declaraciones públicas sobre este asunto por el momento.