Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 15:55h.

Marc Márquez vence por delante de Jorge Martín y Marco Bezzecchi

Marc Márquez tira de sentimiento culé y elije a Raphinha como su Balón de Oro

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El Gran Premio de Japón de MotoGP ha supuesto un nuevo pleno de victorias para Marc Márquez sumando el sprint en una carrera en la que Jorge Martín acabó segundo y Marco Bezzecchi tercero. Con este triunfo, el nueve veces campeón del mundo se coloca a sólo dos puntos del líder del campeonato, el propio Martín, aunque el catalán no se ve aún peleando por el Mundial.

"Empieza a ser cosa de tres. Bezzecchi está dentro totalmente y Jorge está en un gran estado de forma", reconoce el vencedor en el 'Mobility Resort Motegi', para remarcar que está luchando "contra las dos Aprilia", pues recuerda que quedan seis carreras y "queda muchísimo", pero que poco a poco van abriendo "distancia".

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"Llevamos desde Aragón con un buen estado de forma, lástima del domingo de Austria", recuerda Marc Márquez, quien asegura que se ha encontrado "bien" en Japón, en donde "el plan era claro", intentar "liderar la carrera lo antes posible".

"Me lo he tomado con paciencia", explica Marc Márquez, quien ahora se encuentra a dos puntos de Jorge Martín, de quien ha reconocido que "hoy salía bien", por lo que decidió esperar para pasarlo y, a partir de ese momento "controlar" el ritmo de carrera que quería.

Aunque Indonesia no es un circuito de gratos recuerdos para el nueve veces campeón del mundo, Marc Márquez ha dicho que intentará estar "lo más cerca posible del 37", es decir de la victoria tanto en la 'sprint' como en el gran premio pues "ese es el objetivo", sin pensar en que no ha acabado ningún domingo en Indonesia.

Jorge Martín destaca lo "difícil" de "batir a Marc".

Por su parte, Jorge Martín alabó a su compatriota reconociendo que el segundo puesto no era su resultado deseado: "Estoy muy contento con las sensaciones que hemos sido capaces de encontrar. Sin duda no es el resultado que quería, quería la victoria, pero hoy resultaba muy difícil batir a Marc", afirmó el madrileño tras la carrera en el circuito de Motegi.

"Creo que ha sido uno de esos días en los que he pilotado casi a la perfección, superfino, muy confiado, y aún así no he podido ganar, así que solo queda darle la enhorabuena a Marc por su victoria, y por mi parte muy contento porque tenemos un buen binomio para luchar el resto de la temporada. Muy contento con el podio aquí en Japón", aseguró Martín.