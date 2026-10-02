La divertida reacción de Álex Márquez al ver cómo Álex Rins hace autostop en Motegi

Alberto Cercós García 02 OCT 2026 - 12:19h.

Álex Rins y Jack Miller dejan la imagen del día en Motegi

Marc Márquez tira de sentimiento culé y elije a Raphinha como su Balón de Oro

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Es una escena que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las imágenes más curiosas del Gran Premio de Japón: Álex Rins haciendo autostop en plena pista, Jack Miller ejerciendo de taxista improvisado y, de fondo, la carcajada de Álex Márquez al contemplar el espectáculo desde el box. El piloto de Yamaha se quedó tirado tras la Practice de MotoGP en Motegi y necesitó que uno de sus compañeros le echara una mano para regresar al pit-lane.

El primero en prestarse fue Jack Miller. El australiano no dudó en parar y recoger a Rins, pero lo que podía haber sido un simple viaje de vuelta acabó convirtiéndose en una pequeña exhibición sobre dos ruedas. Ambos llegaron juntos en la Yamaha de Miller, con Rins agarrado detrás y el australiano incluso atreviéndose con un stoppie —una especie de invertido— mientras su compañero hacía equilibrios como podía. Una escena tan surrealista como divertida que las cámaras de la realización captaron al completo.

La reacción de Álex Márquez viendo la situación

Y entre los pilotos que presenciaron la peculiar 'carrera de taxis' estaba Álex Márquez. La realización cazó al de Gresini viendo las imágenes de Rins y Miller y su reacción no pudo ser más clara: se partió de risa ante la ocurrencia de sus compañeros. Una postal especialmente curiosa teniendo en cuenta que los tres afrontan una temporada con fecha de caducidad para dos de ellos. Rins anunció recientemente que dejará MotoGP al terminar este curso, poniendo punto final a una trayectoria de 14 años en el paddock, mientras que Miller también abandonará la categoría reina al término de 2026 dirección a WorldSBK.