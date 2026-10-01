Alberto Cercós García 01 OCT 2026 - 10:27h.

A Max Verstappen le sorprende cómo Fernando Alonso sigue totalmente motivado pese a sus 45 años

Fernando Alonso, ante un reto casi imposible: seguir en la Fórmula 1 hasta 2030

Compartir







La renovación de Fernando Alonso con Aston Martin está dejando varias reacciones a destacar. Siempre es la afición la primera en aplaudir una decisión que tenía a todo el mundo en vilo, pero los máximos rivales del piloto asturiano también son capaces de elogiar la dedicación que tiene hacia la Fórmula 1. Entre ellos está Max Verstappen. Y es que la relación que existe entre el español y el neerlandés va más allá de los circuitos o los Grandes Premios. No es una novedad escuchar a Max elogiar sin tapujos el nivel de Alonso, y tras firmar un nuevo contrato, el de Red Bull no iba a hacer una excepción.

"Alonso es un animal, le encanta competir y a mí me encanta que se quede", ha comentado el neerlandés en la rueda de prensa oficial de la FIA, dejando claro que, pese a ser uno de sus rivales durante tantos años, disfruta viendo al español todavía al volante. Precisamente, lo que más sorprende a Verstappen es la capacidad de Alonso para mantener intactas sus ganas de competir a una edad en la que él mismo no sabe si seguirá teniendo esa misma ambición.

Max Verstappen no se ve marcándose un Fernando Alonso

"Me gusta que Alonso esté en F1 y la motivación que tiene para seguir... yo no estoy seguro de que tenga esa motivación cuando tenga su edad", ha confesado el piloto de Red Bull. Una reflexión que pone sobre la mesa una diferencia importante entre ambos: mientras Alonso sigue mirando hacia delante con el Mundial como objetivo, Verstappen todavía no sabe hasta dónde llegará su propia carrera.

Y el neerlandés también ha puesto en valor el papel que puede desempeñar Alonso dentro del ambicioso proyecto de Aston Martin. "Seguro que Aston Martin también está contento de que siga y, con su experiencia, les podrá guiar hacia mejores resultados", ha afirmado. Una experiencia que, además, será especialmente importante en una escudería que afronta un cambio de reglamento decisivo y que cuenta con Adrian Newey como una de sus grandes bazas.