El momento en Barcelona que hizo a Fernando Alonso renovar con Aston Martin y no dejar la Fórmula 1

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 SEP 2026 - 13:53h.

El piloto asturiano ha explicado su decisión de continuar y ha señalado el momento exacto que le hizo tomar esa elección

El divertido comentario de Checo Pérez al cruzarse con Alonso y Briatore por el paddock: "La mafia de la Fórmula 1"

Compartir







Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1. El asturiano ha decidido continuar una temporada más con Aston Martin y estará en la parrilla de 2027, poniendo fin a meses de dudas sobre su futuro. El bicampeón del mundo ha concedido una entrevista a Jesús Balseiro del Diario AS donde ha reconocido que la decisión no ha sido sencilla, especialmente después de una temporada que no le ha permitido disfrutar del coche y ha señalado el momento exacto en el que eligió que continuar en Fórmula 1 era el siguiente paso que quería dar en su carrera.

Adrian Newey, Honda y el cambio de reglamento, las claves de la renovación

Alonso no ha escondido que no está disfrutando con los monoplazas actuales y que el comienzo de 2026 ha sido especialmente complicado, sin embargo, considera que el equipo ha empezado a cambiar el rumbo después de las mejoras introducidas durante la temporada. El asturiano ha apuntado especialmente a la evolución del chasis y a lo que está viendo dentro de la fábrica, pero su apuesta va mucho más allá del AMR26. “Tenemos todos los ingredientes para tener éxito con la fábrica, con el túnel de viento, con Adrian Newey y con todos los socios que tenemos”, explicó.

También espera una reacción de Honda. Alonso considera que el fabricante japonés "merece una segunda oportunidad" después de los problemas de esta primera temporada con la nueva normativa. Las reglas de 2027 mantendrán el reparto entre combustión y electricidad, pero introducen cambios que, según el asturiano, pueden devolver algunas de las sensaciones que los pilotos echan de menos en los coches actuales.

El de Oviedo ha renovado por un año más, pero puede que no sea el último. El propio Alonso ha dejado claro que no interpreta 2027 como una fecha de retirada ya que mientras siga sintiendo que tiene ese punto diferencial al volante, no tiene motivos para marcharse. “Cada vez que me subo al coche, veo cosas y siento cosas que me parece que tengo un extra respecto a los otros en la pista”, aseguró.

PUEDE INTERESARTE La reacción más viral de Fernando Alonso antes de la carrera en Bakú: dándolo todo mientras escucha a Pitbull

Montmeló fue el punto de inflexión para Fernando Alonso

Alonso ha explicado que llevaba meses pensando en qué hacer después de 2026. El rendimiento del Aston Martin y la poca capacidad de disfrutar al volante habían alimentado las dudas, pero su visita al Gran Premio de España en Barcelona de esta temporada cambió parte de ese escenario. El asturiano ha reconocido que el contacto con los aficionados durante aquel fin de semana tuvo un peso importante y ha afirmado que la ilusión por verle competir seguía intacta. "Tengo que decir que sí fue un punto de inflexión. No tenía la decisión tomada, ni me había parado a pensar, pero cuando estaba en el fan forum, que fue el momento más especial del fin de semana, me tocó la fibra ver a todos los aficionados", dijo.

“La llama de la 'Alonsomanía' y de la F1 en España está muy viva. Ni mucho menos vi una decadencia o una sensación de nostalgia por parte de nadie. Estaban todos a tope, como si estuviésemos empate a cero y el partido estuviese al descanso. No pensaba que estuviésemos en la prórroga”, confesó. El ovetense ha comparado esa sensación con la de estar al principio de su carrera y no ante el tramo final de su trayectoria.