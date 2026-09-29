Redacción ElDesmarque Madrid, 29 SEP 2026 - 12:35h.

El vídeo donde se escucha el comentario del piloto mexicano se ha hecho viral en redes sociales

Fernando Alonso recibe un toque de atención desde Japón tras su abandono en Bakú: "Si estás decepcionado por los resultados y tiras el volante..."

Compartir







Sergio Pérez ha sido el protagonista de uno de los momentos más virales del Gran Premio de Azerbaiyán del fin de semana pasado. El mexicano, que iba montado en su patinete, se encontró con Fernando Alonso y Flavio Briatore caminando juntos por el paddock. Pérez pasó junto a ellos y, sin detenerse, les lanzó una frase que ha desatado miles y miles de reacciones de los usuarios en redes sociales.

Checo Pérez y la pulla para Fernando Alonso y Flavio Briatore

El piloto mexicano paseaba con su patinete por el paddock del circuito de Bakú cuando se cruzó con Alonso y Briatore. Los dos caminaban juntos y al pasar por la derecha de ambos sin detenerse, Checo soltó: “La mafia de la Fórmula 1”. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales y cuenta con medio millón de visualizaciones. La relación entre Pérez y Alonso ha sido muy buena durante los años que han compartido en la Fórmula 1 y ambos han dejado, en numerosas ocasiones, muestras de respeto y complicidad. El comentario, por tanto, encaja con la habitual rivalidad hispana y el gran sentido del humor que tienen los dos.

La última polémica de Flavio Briatore

Que Checo eligiera precisamente la palabra “mafia” tampoco resulta extraño teniendo en cuenta la trayectoria de Briatore. El italiano ha estado durante décadas en el centro de algunas de las grandes historias de la Fórmula 1 y es una personalidad especialmente reconocible dentro del paddock. Una de sus últimas polémicas ha sido en el Gran Premio de Monza de este mismo año, donde protagonizó un enfrentamiento público con McLaren. El director de Alpine, molesto con la decisión final de la FIA respecto al no-podio de Gasly en Monáco, cuestionó la actuación de uno de los jueces del caso y puso en duda sus vínculos con la escudería británica delante de toda la prensa.

El italiano sigue siendo una figura que genera titulares dentro de la Fórmula 1, pero nada de eso parece estar detrás de las palabras de Pérez en Bakú. El mexicano aprovechó la oportunidad para gastar una broma a dos personas con las que comparte una larga historia en el Mundial y con las que mantiene una buena relación.