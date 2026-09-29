Redacción ElDesmarque Madrid, 29 SEP 2026 - 09:52h.

El Gran Premio de Azerbaiyán destapó todas las carencias de Aston Martin y Honda

Honda no comparte la frustración de Fernando Alonso y no ve problemas en el motor

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Fernando Alonso atraviesa uno de los momentos más complicados y de más incertidumbre desde que llegara a Aston Martin en 2023 y su abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán ha abierto un nuevo debate sobre su situación. El asturiano terminó retirándose de la carrera después de un fin de semana marcado por la falta de competitividad del AMR26 y por el enorme déficit de la unidad de potencia de Honda. En Japón, sin embargo, el periodista Mineki Yoneya de la Web Sportiva ha criticado duramente la actitud del piloto ovetense y ha cuestionado los motivos del abandono.

Bakú destapa todas las carencias de Aston Martin y Honda

El fin de semana en Bakú volvió a evidenciar todas las dificultades del equipo británico. Alonso afrontaba el Gran Premio con la intención de utilizar la cita como un test, pero el rendimiento del monoplaza estuvo muy lejos de permitirle siquiera eso. Andrew Benson, periodista de la BBC, ha destacado la diferencia entre la evolución del chasis y la situación de Honda. Según su análisis, la gran actualización aerodinámica introducida en el Gran Premio de Hungría permitió mejorar el rendimiento del monoplaza “en aproximadamente 2 segundos por vuelta”. Sin embargo, esa ganancia no ha servido para resolver el gran problema del proyecto.

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Benson señala que “el motor Honda sigue siendo el peor de la parrilla en términos de potencia general, facilidad de conducción y gestión de energía”. Una combinación especialmente problemática en un circuito como Bakú, donde la velocidad punta y la capacidad para recuperar y desplegar energía resultaban determinantes. Esta situación tiene además una consecuencia evidente: Aston Martin ya trabaja con la mirada puesta en 2027, cuando el cambio reglamentario volverá a ofrecer una nueva oportunidad para cambiar por el rumbo del proyecto.

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La rajada de un periodista japonés sobre la actitud de Fernando Alonso

Dentro de esta crisis que está viviendo el equipo de Silverstone, aparece el análisis de Mineki Yoneya, periodista de la publicación japonesa Web Sportiva. El autor de esta dura crítica entiende la frustración de Alonso, pero considera que el abandono y su reacción durante la carrera no encajan con lo que espera de un piloto de su categoría. Yoneya recuerda que el propio Alonso había planteado Bakú como una oportunidad para realizar pruebas pensando en el futuro. Sin embargo, el objetivo terminó frustrado y el asturiano abandonó a mitad de carrera. “Desafortunadamente, eso no sucedió. Lanzó el volante a mitad de la carrera”, señala.

El periodista japonés admite que “es totalmente comprensible sentirse frustrado como piloto”, pero añade un dardo dirigido directamente al asturiano. “Si estás decepcionado por los resultados que tienes delante y tiras el volante a mitad de carrera, quizá deberías haberlo pilotado desde el principio”. Yoneya considera que, incluso con un coche poco competitivo, un piloto de la experiencia de Alonso debería aprovechar cada vuelta para ayudar al equipo a recopilar información. “No importa lo poco competitivo que sea el monoplaza, quiero pilotar y luchar en la F1”, apunta.

Su crítica, en cualquier caso, no cuestiona el talento del asturiano. Al contrario, reconoce sus capacidades y reclama precisamente que las utilice para ayudar a Aston Martin a acercarse al objetivo de 2027. “Queremos que cautive a los aficionados con una conducción que solo él puede hacer”, concluye.