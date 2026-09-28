Basilio García Sevilla, 28 SEP 2026 - 20:54h.

El seleccionador nacional, emocionado con su regreso a Sevilla y al Sánchez-Pizjuán

Luis De la Fuente y su ilusión por el Balón de Oro de entrenadores: "Postularme no va conmigo, pero me gustaría"

Compartir







La selección española de fútbol regresa al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán once años después, y lo hace estrenando la segunda estrella bordada en el pecho en Nueva York, teniendo al frente a Luis de la Fuente, un ex del Sevilla FC y nervionense de adopción que conoce a la perfección lo que es jugar sobre el césped del coliseo sevillista.

“Para nosotros es un orgullo ver a la gente en nuestro país volcada con la Selección. Donde vamos nos reciben de una manera increíble”, expresaba este lunes en la rueda de prensa que ha ofrecido en las instalaciones del que fuera su club, previa al partido ante Croacia que se disputará con un estadio lleno. “Permíteme que reitere aquel comentario que hice hace ya tiempo de recuperar el espíritu del 2010, pues creo que se ha recuperado. Y que la gente ahora vive la Selección de nuevo con una emoción, un orgullo de sentirse español. Y con este arraigo a esta Selección, excepcional. A mí eso me produce un orgullo y me siento honrado de ser seleccionador nacional de mi país. Para mí es lo máximo”, añadía.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla FC coloca a Luis de la Fuente entre sus campeones del mundo

A partir de ahí, De la Fuente se deshizo en elogios hacia la capital de Andalucía, una ciudad muy especial tanto en su trayectoria como jugador como en sus inicios como entrenador. “Y por supuesto que venir aquí a Sevilla, pues siempre me produce...”, comenzaba. “Tengo casa aquí en Sevilla y me provoca una emoción muy especial, pero aquí es todavía más. Hoy ha sido bajar al césped y recordar lo que sentí aquel 12 de julio del 87, no echen cuentas, que me trajo aquí a Sevilla”, dijo rememorando cuando fichó por el equipo nervionense para pelearle el lateral izquierdo a toda una leyenda como Manolo Jiménez.

Una vinculación sincera con Sevilla

A De la Fuente se le ilumina la cara al hablar de Sevilla, y lo hace con humildad y de una manera llana, que le define tal cual es por muy campeón del mundo que sea. “He vivido muchas cosas aquí en Sevilla, muy bonitas. Y eso me emociona. Por supuesto, mi Cachorro, claro que sí”, dijo refiriéndose al trianero Cristo de la Expiración, al que profesa pública devoción.

“No tengo prisa. Es que yo he vivido aquí siempre en Nervión. De hecho, tengo aquí casa al lado, en Camilo José Cela. Viví aquí en José Luis de Casso, aquí justo al lado de la calle”, refiriéndose a la calle por la que se accede a la grada de Fondo del Sánchez-Pizjuán, en la que vivió en una época en la que los futbolistas no vivían apartados en barrios residenciales como ahora. “Y éramos hermanos de San Benito. Mi hijo Alberto, precisamente, que está trabajando con nosotros, era hermano de San Benito. O sea que tenemos aquí mucha vinculación con el barrio de Nervión. Muchísima”, completaba recordando su apego a otra hermandad de Semana Santa muy cercana al Sánchez-Pizjuán.