Fran Fuentes Sevilla, 28 SEP 2026 - 20:31h.

El seleccionador se sincera en rueda de prensa y vuelve a poner en valor el talento del fútbol español

El Parlamento de Andalucía expondrá la copa del Mundial 2026 conquistado por la Selección Española

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Luis De la Fuente ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido entre España y Croacia. Después de que Fabián Ruiz respondiera nuevamente al debate sobre el Balón de Oro, el técnico dio algunos detalles sobre el encuentro, que será el primero como locales tras proclamarse campeones del mundo el pasado verano. Del mismo modo, ha explicado el regreso de Robin Le Normand tras caer Eric García y ha vuelto a reivindicar el buen hacer del fútbol español de cara a los premios individuales. a continuación, sus palabras.

Victoria contra Inglaterra: "No conozco el debate, lo más importante es que eso pone en valor los diferentes registros de este equipo, es muy versátil. Con bandas, sin bandas, pero siempre con nuestra identidad. Podemos llegar más o menos rápido, pero lo importante no es que fue diferente la primera y la segunda parte. En la final del Mundial también resolvieron los jugadores que entraron en la segunda parte. Siempre haciéndonos fuertes en nuestra idea de tener dominio del juego y tener el balón".

Cuatro partidos y rotaciones: "Si te digo que no, hay debate otra vez. Nosotros intentamos tener un equipo equilibrado. Los jugadores, en este formato, con un viaje de muchas horas que llegamos ayer, entrenamiento y luego otro viaje, habrá cambios. No solo por refrescar, sino porque tenemos 26 jugadores que pueden jugar en cualquier momento. Mañana entendemos que hay que dar un poco de energía teniendo en cuenta que en cuatro días jugamos otro partido. Mañana valoraremos las posiciones que nos interesa más refrescar".

Balón de Oro al entrenador: "No sé cuál es el criterio para votar. Yo quiero que gane un español. De futbolistas y de técnicos. Creo que todos hemos hecho méritos, entre los cinco incluso. Se verá cuál es ese criterio. Yo estoy ya feliz de estar nominado, es un gran reconocimiento y un orgullo".

Formato del parón: "Cualquiera entenderá que es tremendamente exigente jugar cuatro partidos en diez días, con clasificaciones y etcétera. Nosotros, al hilo de la salud de los futbolistas, hemos demostrado otra vez que anteponemos la salud de los futbolistas. Eric podría haber jugado el tercer o cuarto partido pero hemos preferido que se vaya a casa y recupere sin presión ni urgencia. Mañana vamos a darle... no vamos a cambiar todo el equipo, porque tenemos que mantener la estructura que hya está definida, pero sí meter a futbolistas que aporten fortaleza y energía. Preferiría haber tenido un par de días más de descanso, pero habrá que adaptarse":

Cómo encaja en sus planes Fermín: "Fermín está en un estado de forma fantástico, como Dani Olmo u otros compañeros. Es polivalente y puede jugar en cualquier posición de la mediapunta e incluso más atrás, encima aporta energía, dinamismo y finalización. Encaja perfectamente en la idea de juego que tenemos nosotros".

Cómo ha cambiado su vida: "25 años, uf. Qué alegría, por Dios. Han pasado muchos años. Hay veces que digo que no me reconozco cuando empecé a entrenar. Cuando empiezas crees que sabes muchas más cosas, vpero luego as asimilando conocimientos. Diría que, sobre todo, una máxima: que no bajes los brazos, sigue insistiendo, sigue siendo constante. Eso es lo que creo que me ha traído hasta aquí. Se lo diría de todas formas porque me ha dado la oportunidad de estar aquí"

TOdos al 100%: "Están todos bien. Veremos a los jugadores que nos interesa dar descanso. En cuatro días están otra vez compitiendo. Hay que darles un poco de aire, no solo por dar descanso, sino porque los que están esperando la oportunidad de esperar tienen un súper nivel y pueden dar el mismo nivel futbolístico que los otros. No me genera duda ni preocupación porque están a un nivel altísimo. Los que salgan mañana entendemos que son los más preparados para participar en el partido".

Campaña del Balón de Oro: "Lo único que puedo decir es que estoy orgulloso y feliz de estar ahí. Hemos hecho méritos, esto no es mérito solo mío estar donde estamos, y tenemos los mismos méritos. Postularme no va conmigo, pero que tomen nota, que me gustaría"·.

Slaven Bilic dice que cree que Croacia puede competir: "Claro que pienso que Croacia puede competir. Los primeros que tienen que creerlo son ellos. Mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que juega muy bien, nos hemos enfrentado muchos años con ellos, y con nuevo seleccionador te da un poquito más de energía. Tenemos que dar una mejor versión que en Inglaterra, y nuestros jugadores están preparados para entender que esa es nuestra exigencia, dar un poco más que el día anterior".

Las rotaciones: "Sobre todo porque aquí todos somos importantes. Cuando hacemos ese análisis, de quién juega de titular... el otro día me pasaron una estadística de que los jugadores que salen en el segundo tiempo desde que yo soy seleccionador son los que más goles han metido, entre los nuestros, por encima de Luis Aragonés, Vicente del Bosque... el otro día lo dijo Merino muy claro, puedes ser protagonista saliendo en el minuto 80. Quien salga en el minuto que salga es igual de importante. Las rotaciones, llamémoslas así, es porque todos tienen un talento fantástico. Si me permitieran jugar con dos equipos titulares, todos tendrían cabida".

El estado de Eric García: "Si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Todos asumimos ese riesgo futbolístico. Pero como no teníamos la certeza, para mañana no habría estado, y para el tercero podría estar o no. Entendimos que no merecía la pena sabiendo que hay jugadores que están en perfectas condiciones. En ningún caso íbamos a buscar una situación de conflicto con el futbolista, queremos que jueguen cuando estén seguros".

Locura con la Selección: "Para nosotros es un orgullo ver a la gente, a nuestro país, volcado con la Selección. Donde vamos nos reciben de una manera increíble. Decía que había que recuperar el espíritu del 2010 y creo que se ha recuperado ese arraigo con la Selección. Me produce orgullo ser el seleccionador nacional de mi país. Y volver a Sevilla me produce una sensación más especial. Cuando he pisado el césped me emociono cuando recuerdo el día que llegué aquí en el año 87".

Quién preferiría que ganara el Balón de Oro: "Has dicho Fabián, ¿no? Simplemente diría que para mí son los mejores jugadores del mundo. Creo que la historia le debe más de un Balón de Oro a un español. Para mí fue una gran alegría cuando ganó el último Rodrigo. Llevamos desde que tenía 16 años juntos. ME gustaría que lo ganara un español, no puedo decir cuál porque me haría muy feliz que lo ganara cualquiera de ellos. No por capricho, sino porque para mí son los mejores del mundo en sus posiciones".

Lo que ha aprendido: "La constancia, el empeño, no bajar los brazos incluso en los momentos difíciles. Esos son los momentos que hay que apretar con más ahínco, energía, ánimo... esa actitud en el deporte y en la vida de no rendirte nunca. Eso es lo que les he dicho a mis hijos y amigos".