Pablo Sánchez 28 SEP 2026 - 11:55h.

José Juan rompe a llorar por Ceuta y explica su decepción con España: "Es humanidad"

El partido se disputará en Majadahonda

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En medio del caos que vive Ceuta debido a la grave situación migratoria que atraviesa, el equipo brindó a su gente una gran alegría el pasado domingo. El conjunto caballa logró la primera victoria de la temporada frente al Sanse para tratar de salir a flote después de un mal inicio. En rueda de prensa, José Juan Romero puso en valor el trabajo que viene realizando el equipo desde que comenzó la temporada e insistió de nuevo en el momento que vive una ciudad tremendamente castigada.

Durante su charla, el técnico hizo hincapié en la suspensión del partido que la selección española sub 20 iba a disputar frente a México el próximo 30 de septiembre en la ciudad autónoma. El Ministerio de Interior decretó que el encuentro debía suspenderse y cambiar de escenario debido a la situación que vive Ceuta. José Juan Romero quiso expresar su parecer al respecto y aprovechó para lanzar un dardo a Fernando Grande-Marlaska, ministro encargado de decretar esta orden, tras la excusa para llevarse el encuentro a Majadahonda.

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"Para cuando esto pase a los libros de historia también se podrá hacer un documental humorístico acerca de la broma que están haciendo constantemente los que mandan. El Ceuta sí puede competir en LaLiga con más gente que en un partido de la sub 20 y ahora resulta que no puede jugar la selección española de esa categoría", continuó.

"A estos que hacen esos comentarios me los traía yo y echábamos los días paseando y vemos todo, pero a pesar de toda la situación somos la ciudad más segura del mundo", agregó al respecto en referencia a las palabras de Grande-Marlaska.

El ejemplo de Ceuta

José Juan Romero volvió a elogiar el comportamiento del pueblo ceutí ante la situación que vive y mandó un mensaje a sus vecinos. "Dan ganas de derrumbarte porque el pueblo de Ceuta sigue siendo tal ejemplo que, a pesar de estar ninguneada, invadida y todo lo que queramos ponerle, sigue manteniendo un comportamiento ejemplar".