Luis García Plaza aprovecha el parón para vivir tradiciones con su familia

Pepe Jiménez Sevilla, 28 SEP 2026 - 11:32h.

El técnico volverá al trabajo este martes con el primer equipo

Seis meses con Luis García Plaza

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Son muchos los que creen que, tras el notable inicio del Sevilla, el eterno parón internacional llegaba en un pésimo momento para los del Sánchez-Pizjuán. Luis García Plaza, en lo laboral, podría imaginar algo semejante, pero en lo personal ha tenido la oportunidad de descansar y disfrutar de uno de los momentos más importante del año en Altea junto a su familia.

Tal y como cuenta el propio entrenador en su biografía en su página web, Luis García Plaza se marchó de Madrid a sus 23 años para jugar en Benidorm, donde conoció el pueblo de Altea, lugar donde se encontró con su mujer y donde se casón en el 2000. Allí ha visto crecer no solo su relación, sino también a sus hijos y ahora, aunque es madrileño, Luis García Plaza se siente, casi, más de Altea que de su Madrid natal. Y ahora tocaba disfrutar.

Como él mismo ha compartido a través de sus redes sociales, el técnico blanquirrojo ha aprovechado el parón no solo para disfrutar, sino para vivir desde dentro -no es la primera vez, lógico- las fiestas de Altea, participando incluso en la procesión del Cristo del Sagrario.

El plan de Luis García Plaza para la segunda semana de parón

Tras este pequeño y merecido descanso, Luis García Plaza vuelve a Sevilla para arrancar la segunda semana de parón internacional con un extenso plan establecido.

El primer equipo volverá al trabajo este martes por la tarde, sumándose otras dos sesiones más previas al Trofeo Antonio Puerta, que se celebrará el viernes.

Sin intervención ante los medios, García Plaza volverá a la ciudad deportiva el sábado para cerrar la semana de trabajo antes de descansar el domingo.

Tras esta segunda semana, el técnico espera ir recuperando poco a poco a los internacionales antes de afrontar la tercera sin fútbol, volviendo a competir el 12 de octubre ante el Levante.