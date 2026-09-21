La 'mini-pretemporada' de Luis García Plaza

Pepe Jiménez Sevilla, 21 SEP 2026 - 12:46h.

El entrenador llamó a numerosos jóvenes este lunes para completar la sesión

El lamento de Luis García Plaza: "En la primera parte tienes que irte ganando 2 o 3-1"

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Un eterno parón en el calendario. El Sevilla, tras la derrota ante el FC Barcelona, arranca este lunes una serie de semanas sin competición -volverá a jugar el 12 de octubre ante el Levante- en la que Luis García Plaza, junto a su equipo, ha preparado una mini pretemporada para intentar seguir con la racha en el reinicio de LALIGA.

"Hacéis unas preguntas... no sé cómo estaremos, no sé si seguiremos así, pero lo vamos a intentar", bromeaba Luis García Plaza en la previa ante el Barça cuando era cuestionado por la capacidad de su equipo para seguir compitiendo tan bien tras el parón.

Ese "lo vamos a intentar" conlleva detrás un plan establecido por el entrenador y su equipo para que el equipo no solo siga dejando buenas sensaciones, sino que además mejore. "Aún tenemos muchas cosas por pulir", advertía el técnico.

El plan de Luis García Plaza en la primera semana

De primeras, el técnico ha preparado esta semana cuatro entrenamientos (de lunes a jueves), siendo el de este lunes de recuperación, de mucho gimnasio y algunos ejercicios sobre el césped con apenas diez jugadores profesionales.

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El técnico, que concederá unos días "que los jugadores se han ganado", ha llamado a multitud de jóvenes para completar una sesión que ha tenido mucho balón y ejercicios en espacios reducidos. La presión, parte fundamental en este equipo.

Un amistoso 'sin portero' y mucho trabajo específico

Para la próxima semana, aunque aún se desconoce el plan de trabajo, lo lógico es que García Plaza alargue el descanso al menos hasta el miércoles, que podrían volver al trabajo de tarde, y desde ese momento empezará a trabajar con mucha mirada específica.

El técnico quiere que jugadores como Marcao o Alfon aprieten al máximo estas semanas para recuperar tono físico, además de cuidar a otros jugadores como Fofana, Castrín o Kike Salas, que han sumado muchos minutos sin estar al 100%.

Es por ello que será lógico ver entrenamientos sin ellos, que se ejerciten pocos días durante estas semanas y que vuelvan realmente para la última previa a la cita ante el Levante.

Como curiosidad antes de cerrar, García Plaza afrontará el Trofeo Antonio Puerta, donde ya anunció que jugarían los menos habituales, sin Odysseas ni Fran García, por lo que será algún canterano el encargado de ocupar la meta en dicho encuentro.