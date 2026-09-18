Pepe Jiménez Sevilla, 18 SEP 2026 - 12:25h.

El técnico, con varias dudas en su alineación de cara a la cita ante el Barça

Las rotaciones de Luis García Plaza ante el FC Barcelona

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación este viernes tras la última sesión previa a la cita ante el FC Barcelona y, como se preveía, desveló que son varias las dudas que tiene aún en su cabeza de cara al once que presentará ante el conjunto azulgrana.

Sin apenas tiempo para descansar tras el triunfo ante el Dépor, García Plaza arrancó su comparecencia comentando que "cuando el equipo transmite, no solo en resultados, llegamos bien, pero el fútbol es así, son rachas".

"En estos entrenamientos hemos hecho poco, hemos recuperado. El entrenador del Dépor lo decía, no te da para preparar el encuentro, pero mañana estaremos a tope, con ganas, ante un rival que parece que no juega ni ante equipos de Primera. No gana, arrasa, lleva cinco goles por partido, pero bueno, estamos en un momento bueno, vamos a competir todo lo que podamos. Siempre hay posibilidades de ganar, pero nosotros, con nuestra gente, todo es posible", añadía poco después el exentrenador del Deportivo Alavés.

El resto de declaraciones de Luis García Plaza

La exigencia ante Raphinha: "Comparar a Baena con Raphinha... son el día y la noche. Esa comparación, la posición sí, pero las cualidades son diferentes. Uno es rompedor, que amaga, que busca la espalda... pero está compañado por mucho nivel. Nosotros somos un equipo, el mismo Barça, intentamos reducir al máximo al rival, hasta ahora hemos estado bien, no es solo la portería a cero, lo hablaba con Ody, un gol siempre te permite estar en el partido. Jugué ante el Barça de Guardiola, con esos no tocabas el balón, pero es que estos te generan muchas ocasiones de gol. Si llegan y nos ganan fácil, habrá que ver lo que hacen para ganarles a todos. Esperemos competirle. Si no somos capaces de estar cerca... habrá que preguntarse el nivel real de ese equipo".

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El parón internacional en este momento: "Los calendarios están como están, llegase como llegase, había que afrontarlo. Llegamos al parón, como mínimo, con 13 puntos, que es positivo. Es un calendario raro, los jugadores se van a liberar, tenemos el Trofeo Antonio Puerta para que todos jueguen... no me preocupa mucho".

El momento de Lucién Agoumé: "Con Luci estaba contento el pasado año. Recuerdo un partido que no estuvo a buen nivel, como el Espanyol. Le he explicado lo que quiero y lo está haciendo. El mérito es de él, sus números del año pasado también eran buenos. Conmigo creo que está muy bien, como el resto del equipo".

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La charla del entrenamiento: "No puedo desvelar la charla (sonríe). Me gusta hablar con ellos, ha sido un entrenamiento suave, hemos hecho unos rondos y poco más. He hablado muchos con ellos, ellos también han expuesto situaciones, ha sido una charla muy buena. No de nada en particular, pero sí en general, de la situación del equipo, del parón...".

El concepto de 'familia' en el vestuario del Sevilla: "Me gusta que lo digan. Les hablo de que ahora les van las cosas bien, pero las familias se ven cuando las cosas van mal. Están cuidándose, están cuidando al que no juega, el que no juega está apretando, en la charla de hoy han participado no habituales. La familia se está formando para cuando lleguen los momentos malos. Lo del otro día en Coruña... con 1.000 personas allí, lo mínimo es que el equipo se deje el alma".

Kike Salas y su golpe ante el Dépor: "La baja es Stassin, aunque dentro de lo que cabe ha caído en el mejor momento, estará al límite para el Levante. Le cambié, notó molestias cuando se enfrió. Creo que estarán todos, menos un jugador, que igual está de titular o no estará en el banquillo".

Las palabras de Lamine Yamal sobre el Betis: "Yo no me he enterado. Intento no ver nada, si dijo eso Lamine, muy bien. Nosotros solo nos interesa el Sevilla. Si él piensa eso, sus razones tendrá, nosotros a lo nuestro".

¿Un reto personal jugar ante el Barça de Flick?: "Sí, pero también a José Alberto, al del Levante... vamos a intentarlo, con nuestras armas y situaciones. El Barça de Guardiola me metió cinco, pero también le gané una vez. Tenemos que estar perfectos para tener alguna opción".

La vuelta de Arouna Sangante: "Sí, sí, está incluso para jugar. Ha hecho un gran trabajo, está apto, si lo quiero poner de titular, está para jugar de titular".

¿Puede ir Kike Salas a la Selección?: "Sí. Más claro no puedo ser (sonríe)".

Los jugadores con menos minutos: "Creo que hay mucha gente, todos están trabajando bien. No hablo de nadie en particular. Me quedo con ganas de dar minutos por la actitud que tienen. Cuando un técnico juzga a alguien, es por las ganas que tienen. Se lo escuché a Guardiola, privamos al jugador de hacer su oficio, pero también enlazo con algo que dijo Camello, que él se mentalizó con que trabajar duro no te hace jugar, pero sí estar preparado. Creo que ellos estarán preparados".

Su situación personal: "Lo del año pasado, lo expliqué varias veces, es una experiencia vital para mí. Fue un reto dificilísimo, esto está bien, pero lo del año pasado fue durísimo, viví una situación extrema, con un equipo que estaba en una cuesta abajo brutal. Ellos creyeron en lo que hablamos, tardamos en llegar, pero fue algo duro, muy intenso y muy satisfactorio. Este año hemos instalado un poco más, nos faltan cosas, pero contento. Le doy más merito al año pasado que a este arranque".

La importancia de Castrín: "Estoy encantado con él. Cuando llegué le dije que tenía que ser importante. Ha pasado un verano complicado, pero está siendo lo que es, un futbolista importante. Confío mucho en él".