Las rotaciones de Luis García Plaza ante el FC Barcelona

Pepe Jiménez Sevilla, 17 SEP 2026 - 16:34h.

El Sevilla apenas contará con un entrenamiento antes de recibir al Barça

Uno por uno del Sevilla FC ante el Deportivo: la revelación es el equipo de Nervión

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El Sevilla rotará ante el FC Barcelona. No lo dice el que escribe, que tiene la misma capacidad de influencia en Luis García Plaza que cualquier seguidor del fútbol, sino el propio entrenador con cada una de sus reflexiones ante los micrófonos y es que el ex del Alavés atendió a diversos medios tras vencer ante el Dépor y el mensaje fue el mismo: "No arriesgaremos ni lo más mínimo".

Con apenas un entrenamiento previo a la cita -este jueves el equipo se ejercitó únicamente con los suplentes-, García Plaza tiene previsto charlar tanto con sus jugadores como con fisios y cuerpo médico este viernes antes de salir a sala de prensa y conocer el estado exacto de todos sus jugadores.

Cualquier futbolista con riesgo de lesión, gestionará sus minutos ante el Barça. Esto no significa dar por perdido el encuentro ni renunciar a competir -como voces profundas criadas en el Santiago Bernabéu se empeñan en publicitar- sino en recordar la dura travesía cruzada en Nervión con los lesionados.

García Plaza llegó el pasado año a Sevilla con un equipo que había sufrido una infinidad de lesiones en los últimos años y se empeñó en cambiar la dinámica. Ahora, tras un 13 de 18, tras una pretemporada diferente a las realizadas anteriormente, con jugadores faltos de ritmo como Fofana, Stassin, Alfon, Marcao o incluso Castrín -que apenas hizo pretemporada-, las razones pesan mucho en sus decisiones.

Los candidatos al once de García Plaza

En estas, son varios los jugadores que parecen tener opciones de cara al encuentro ante el Barça. Perfiles como Kochorashvili en mediocampo, Alfon en las bandas o incluso Robbie Ure en la delantera ganan opciones de cara al encuentro y García Plaza busca la fórmula para combinar rendimiento, competitividad y nivel físico ante los azulgranas.

Las palabras de García Plaza este viernes, de igual manera, serán claves, pero decir que el Sevilla rotará ante el Barça, por mucho que pueda doler a algunos, no es ninguna locura.