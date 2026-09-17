Pepe Jiménez Sevilla, 17 SEP 2026 - 11:24h.

El ex del Sevilla recuerda una de sus curiosas etapas en el fútbol

José Ignacio Navarro valora la implicación de García Plaza y zanja el 'caso Oso': "Fue muy honesto"

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Muchos, la gran mayoría, le conocen por Oso, pero el extremo ex del Sevilla, evidente, no se llama así y es que su nombre verdadero es Joaquín, una situación que, eso sí, poco le ha dado en el fútbol, ya que desde muy joven su propio padre tuvo que cambiarle el apellido.

Ha sido el propio futbolista, en una extensa entrevista en DAZN, el que ha desvelado que su apodo le persigue desde hace años ya que, cuando era pequeño, compartía vestuario con otro chico que se llamaba Joaquín y, habitualmente, provocaba confusiones.

El futbolista cuenta que, aún en Alicante, jugaba en un equipo entrenado por su padre y cuando el técnico gritaba ¡Joaquín!, miraba él y otro chaval más. En estas, su propio padre, aprovechando que a él le habían llamado de joven 'Oso', empezó a utilizar ese apodo con su hijo, evitando así la confusión.

"A mí al principio no me gustaba mucho", confiesa el ex del Sevilla, aunque reconoce que "al resto les hizo mucha gracia, porque éramos niños".

Con dicho apodo, el ahora futbolista del Estrasburgo, fue creciendo, fue llamando poderosamente la atención de múltiples ojeadores, llegó al Sevilla y ahora, tras unos meses notables en la élite, se ha convertido en uno de los grandes traspasos en el Sánchez-Pizjuán en el primer verano de José Ignacio Navarro.

No sabemos hasta donde llegará ese apodo, hasta donde llegará Oso, pero gracias a él sí conocemos el origen de un nombre que se ha repetido muchísimo en los últimos meses en LALIGA EA Sports.