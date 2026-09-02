Basilio García Sevilla, 02 SEP 2026 - 11:46h.

El director deportivo se pone en los zapatos del entrenador: "Es comprensible"

José Ignacio Navarro culmina con bombazo final una revolución al nivel de la de 2019

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Aunque será la pelota la que dicte sentencia, José Ignacio Navarro ha cerrado con nota su primera planificación como director deportivo del Sevilla FC. El sevillano ha comparecido en la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación para hacer balance, y en su intervención ha abordado la polémica con la salida de Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ al Estrasburgo y la pública contrariedad que causó en su entrenador, un Luis García Plaza que ha estado muy pendiente de las últimas negociaciones.

Tanto es así, que el director deportivo sevillista ha desvelado que el técnico madrileño estuvo durante todo el martes conviviendo con la dirección deportiva para conocer los pormenores del tramo final del mercado. “El míster ha convivido en las últimas 24 horas con nosotros, entre entrenamientos y oficina, es pleno conocedor del día a día y el último minuto. Ayer salió de las oficinas unos minutos antes de la medianoche, y venimos haciendo el minuto a minuto con él, participando con él. A partir de hoy, a entrenar, a preparar el partido del domingo y a que esta plantilla tenga el rendimiento en el campo”, explicaba Navarro.

El director deportivo expuso además que todos sabían en el club que se iban a producir salidas, necesarias para abrir hueco en el límite salarial. “No solo la venta de Oso, desde el inicio teníamos claro lo que había que hacer para generar ese Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Teníamos que afrontar salidas de jugadores ahorrando salarios, o bien con ventas. Todos éramos conocedores de esa hoja de ruta. Es un problema que tenemos en la liga española, lanzo un mensaje de apoyo a esos entrenadores que empiezan la pretemporada con jugadores de cantera y otros que salen, no es fácil hacerse la idea de contar con unos jugadores y en la segunda o tercera jornada tener que cambiar. Podían entrar y salir y por ahí hemos tenido el final del mercado”.

La situación de Oso

Es más, José Ignacio Navarro incluso comprende el enfado de García Plaza, a pesar de que en el club no sentara especialmente bien que reincidiera en ello, y explica por qué se produjo esa venta de Oso que tanto dolió. “Es una reflexión que hace el técnico, comprensible. Al estar sobre las reglas de fair play financiero de LALIGA, tienes el 20% de lo que genera y el 50% de lo que ahorras en salario. Es la cantidad que te permite LALIGA, todos somos conscientes de ello. Oso fue muy honesto. Trabajamos la renovación desde meses atrás hasta pretemporada. Es un jugador joven, con diez meses de contrato, se hizo de forma rápida. Sus agentes nos comunicaron que iba a ser difícil esa renovación, porque tenía propuestas de salario mucho mayores, y Oso fue muy honesto diciendo que quería salir del club dejándole un traspaso. Es de agradecer su postura y desearle lo mejor en esta aventura en Francia”.

En este sentido, JIN también valoró la situación de Andrés Castrín, similar a nivel contractual y en la que se trabaja de cara a un futuro cercano. “Venimos trabajando en la renovación. Su agente estuvo aquí hace unos días, la comunicación es continua. Nuestro interés y deseo es que forme parte de la primera plantilla por los próximos años, así se lo hemos transmitido, la confianza es total. Es uno de los centrales de la primera plantilla, es su primera temporada a todos los efectos y confiamos en que sea jugador del Sevilla en los próximos años”, concretó el director deportivo sevillista.