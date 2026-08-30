Basilio García Sevilla, 30 AGO 2026 - 13:02h.

El canterano se marcha traspasado por diez millones de euros y firma hasta 2031

Oso se adelanta a la oficialidad y se despide del Sevilla: "Mi compromiso siempre fue absoluto"

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El jugador se marchó el viernes, se despidió el sábado en las redes sociales y este domingo, como era lógico, ha llegado la oficialidad. El traspaso de Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ al Estrasburgo francés ya es un hecho, confirmándose así en el mediodía la primera gran brecha entre la dirección deportiva que comanda José Ignacio Navarro y el banquillo que maneja Luis García Plaza.

Oso se marcha a cambio de diez millones de euros, guardándose el Sevilla un 10% de una futura venta y firma un contrato con los galos hasta 2031, en el que verá incrementado notablemente el salario que percibía en Nervión. Además, el Estrasburgo es un club ‘filial’ del Chelsea, por lo que no pierde de vista ese salto al ‘gigante’ londinense.

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La operación genera una gran plusvalía, pero no abre tanto hueco en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva como le habría gustado al técnico, que apremia para que lleguen jugadores a un plantel que es corto. En concreto, entre el 20% de la plusvalía generada y el 60% del sueldo ahorrado, el hueco que deja Oso para el límite salarial es de unos dos millones de euros. Eso sí, permite enjugar parte de la inmensa deuda que tiene el club.

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“Un palo”, “en shock” y “no nos da casi margen” han sido palabras pronunciadas por el técnico sevillista en las últimas 48 horas, poco después de que el torrevejense se ausentase del entrenamiento del viernes y tomase el avión hacia el nordeste de Francia. Antes de que García Plaza compareciera en rueda de prensa tras la derrota ante el Atlético, el jugador ya había publicado una carta de despedida de la afición sevillista en las redes sociales. El Sevilla, ha correspondido al jugador en su comunicado oficial. "El Sevilla FC agradece a Oso su profesionalidad y entrega en su etapa como sevillista y le desea la mejor de las suertes en la nueva aventura profesional que emprende", publicaba el club.

A García Plaza no le ha sentado bien la salida de Oso y a la cúpula sevillista tampoco le han gustado sus declaraciones en las últimas horas. En el mercado, José Ignacio Navarro busca un extremo para ocupar su lugar.

El comunicado del Estrasburgo

El Racing Club de Strasbourg Alsace se complace en anunciar la llegada de Oso. El lateral izquierdo español de 23 años ha firmado con el Racing hasta 2031.

Nacido en 2003 en Torrevieja, en la provincia de Alicante, Joaquín Martínez Gauna, conocido como Oso, se unió a la cantera del Málaga CF en 2018.

Oso se unió al FC Sevilla en 2022, donde sus actuaciones con el equipo filial le permitieron debutar con el primer equipo en diciembre de 2023 durante un partido de la Copa del Rey.

El joven lateral se consolidó como titular indiscutible en el primer equipo durante la temporada 2025-2026, disputando 21 partidos de La Liga (2 goles, 3 asistencias). Al inicio de la temporada 2026-2027, fue titular en los dos primeros partidos de liga (1 gol, 1 asistencia).

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