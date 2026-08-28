Basilio García Sevilla, 28 AGO 2026 - 11:19h.

El canterano vuela en avión privado hacia Estrasburgo

Oso ya no entrena y pone rumbo a Estrasburgo

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Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ está a punto de ser historia en el Sevilla FC y fichar por el Estrasburgo, uno de los clubes emergentes de la Ligue 1 francesa, satélite por cierto de un gigante europeo como el Chelsea londinense.

El hispanoargentino, de hecho, ya ha puesto rumbo al nordeste de Francia. El canterano sevillista ha tomado en el mediodía de este viernes un vuelo hacia la que será su nueva ciudad, donde tendrá que pasar las pruebas médicas y firmar su contrato con su nuevo club.

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El jugador viaja en un vuelo privado con salida prevista a las 12.10 horas, y en el Aeropuerto de San Pablo las cámaras de ElDesmarque han podido captar sus impresiones unos minutos antes de subirse al avión. El aterrizaje en la ciudad gala está programado para las 14.39 horas.

“Agradecer a todo el mundo, como es obvio, me los llevo en el corazón. Me voy un poco triste por lo que es el Sevilla para mí, pero bueno, muy ilusionado con este nuevo proyecto y muy contento”, expresaba ante los medios presentes en el aeródromo sevillano.

Sobre su futuro, aseguró estar con “muchas ganas” y “muy contento con la oportunidad”, y al ser cuestionado por los sevillistas que le pedían que se quedara, explicó que “no se ha podido dar”. “De una tarde a otra, todo es súper rápido”, concretó el futbolista, que se marcha a cambio de diez millones de euros más un 10% de una futura venta.

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El verano de Oso

Este jueves quedó cerrada la operación prácticamente en su totalidad, y ya en la mañana del viernes la noticia era su ausencia del entrenamiento que Luis García Plaza había preparado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Titular en las dos primeras jornadas, marcó incluso el gol que abrió el camino de la victoria el pasado sábado en San Mamés.

Aunque el Sevilla ha tratado de renovar a Oso en los últimos meses, su nombre ha estado en el mercado prácticamente desde que se integrara con el primer equipo la pasada temporada. En julio estuvo cerca de marcharse al Olympiacos griego, pero finalmente ha sido el Estrasburgo el que se ha hecho con el fichaje del prometedor canterano sevillista.