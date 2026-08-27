Miguel Sierra, el 'beneficiado' en la venta de Oso

Pepe Jiménez Sevilla, 27 AGO 2026 - 19:31h.

El extremo gana serias opciones de ser hombre de primer equipo

Miguel Sierra brilla en pretemporada y apunta al debut liguero

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Miguel Sierra gana (muchas) opciones. El Sevilla se encuentra en estos momentos ultimando la salida de Oso al Estrasburgo, una operación que liberará alrededor de dos millones de euros, que ayudará a cerrar al delantero deseado por Luis García Plaza y que, de paso, cambia el objetivo en el mercado de fichajes. El hueco ahora queda en banda izquierda.

Porque aunque aún Rubén Vargas no ha salido, en el Sevilla trabajan (y confían) en cerrar su adiós para tener margen para realizar algunas operaciones más -el suizo liberaría más del doble que Oso- y ahí entra el puzle de Luis García Plaza.

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Hasta ahora el técnico tenía a Oso, junto a Alfon, ocupando la banda izquierda, dejando que Chidera Ejuke fuese el extremo en la derecha a la espera de un refuerzo, manteniendo a Miguel Sierra alternando entre el primer equipo y el filial. Ahora todo cambia.

Sin Oso, el Sevilla se centra en la búsqueda de un nuevo extremo para banda izquierda, dejando que Miguel Sierra, que ha convencido a Luis García Plaza en pretemporada y en este inicio de curso, sea el que acompañe a Chidera Ejuke en banda derecha.

Gabri Martínez, una opción 'no prioritaria'

En este escenario, por ejemplo, gana opciones el nombre destapado por Ismael Medina hace días, Gabri Martínez. Aunque el propio periodista confesaba que le aseguraban que no era una opción prioritaria, sí parece encajar en la idea de buscar un hombre para partir desde banda izquierda.

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Evidente, la figura que se busque debe encajar en los términos económicos de un club que, de momento, no libera demasiado con Oso y que deberá seguir esperando a la venta de Rubén Vargas para ganar espacio suficiente para acometer una operación más además de la del delantero centro.