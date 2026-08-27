Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 12:01h.

El suizo vuelve a entrenar mientras su salida sigue bloqueada

En Grecia aseguran que el Olympiakos presiona por Vargas y pediría repuesta inminente

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La Venta de Vargas no solo es un establecimiento mítico de San Fernando donde comenzó la andadura de un genio como Camarón de La Isla, sino también la llave que puede desbloquear, o no, el mercado del Sevilla FC en los últimos días del periodo de fichajes. Hace solo una semana se daba por hecha la marcha de Rubén Vargas al Olympiacos griego después de que el entrenador explicara por qué no iba convocado, hoy los escenarios son diferentes, aunque no se puede elevar nada a definitivo.

Lo tangible es que Rubén Vargas vuelve a entrenar con total normalidad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. No viajó a Bilbao, estuvo ausente de las primeras sesiones de la semana, pero tanto el miércoles como este jueves ha sido uno más para Luis García Plaza. El madrileño, de hecho, ha podido contar con la totalidad de su plantilla por primera vez en lo que va de ejercicio, después de que Alfon y Marcao se hayan incorporado al grupo, así como un Juan Iglesias que había estado ausente y era duda para jugar ante el Atlético de Madrid.

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Mientras tanto, en Grecia siguen hablando del suizo como la opción prioritaria del Olympiacos de José Luis Mendilibar, y se informaba incluso de que en El Pireo esperaban una respuesta definitiva este miércoles. Horas después, el jugador ha vuelto a entrenar y se informa desde tierras helenas que el de Zaldívar ya habría pensado en Bryan Gil -al que tuvo tanto en el Éibar como en el Sevilla- como alternativa. El barbateño es otro de los jugadores que busca una salida del Girona FC tras el descenso a LALIGA HYPERMOTION. Además, en Italia se deslizó en las últimas horas un supuesto interés del Bolonia por hacerse con Rubén Vargas, pero sin más actualizaciones.

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La salida de Rubén Vargas, clave

El Sevilla se mantiene firme en generar una plusvalía importante por un jugador revalorizado en el Mundial y que costó poco más de dos millones de euros, aunque de su venta depende buena parte de la planificación. El club entiende que es el momento de acometer su traspaso.

Si sale Vargas, José Ignacio Navarro podría afrontar los tres fichajes que anhela -un delantero, un extremo y un centrocampista-, pero si no lo hace solo hay espacio para un jugador más, destinado al tercer atacante que solicita Luis García Plaza. Quedan pocos días, pero mucha tela por cortar.