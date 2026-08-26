El Sevilla FC, con pulso firme en las negociaciones por Rubén Vargas

Álvaro Borrego 26 AGO 2026 - 12:36h.

El Sevilla sigue negociando su salida, aún sin acuerdo, pero no venderá a cualquier precio

La hoja de ruta del Sevilla: dos grandes escenarios dependiendo de las ventas

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Rubén Vargas está destinado a ser una de las soluciones del Sevilla FC para desbloquear el mercado, con el propósito de lograr el margen suficiente para poder inscribir y acometer nuevos refuerzos. Sin embargo, su salida no se dará a cualquier precio. El futbolista ha solicitado salir antes del cierre de mercado y la entidad ve con buenos ojos su venta, siempre y cuando esta se ajuste a los parámetros económicos que espera la entidad. El diálogo con el Olympiacos es constante desde hace días y pese al incipiente interés del Bologna los griegos siguen siendo el mejor colocado para hacerse con los servicios del extremo suizo. No obstante, aún no hay acuerdo entre clubes, pese a lo que se deslizaba ayer desde el país heleno, y en el club sevillista son tajantes al respecto. Para que salga deberán alcanzar las exigencias solicitadas.

Que el Sevilla FC está negociando la salida del jugador no es ningún secreto. El propio José Ignacio Navarro así lo confirmaba este martes e incluso el suizo ha acordado los términos personales del que sería su futuro contrato, pero por el momento no hay acuerdo. El Sevilla FC no cederá hasta que Olympiacos no pague lo que se pide. Cabe recordar que la intención inicial de la entidad era recaudar algo cercano a los 20 millones de euros, pero las últimas informaciones apuntan más a los 15 kilos con la posibilidad, eso sí, con el propósito de añadir alguna variable que engorde la operación posteriormente.

Mientras tanto, Rubén Vargas ha regresado al trabajo con el resto de sus compañeros. El club entiende el deseo del jugador y seguirá negociando durante las próximas horas, con el propósito de alcanzar un acuerdo, pero este no se cerrará hasta que Olympiacos -o el que sea- ronde los 15 millones solicitados. Algo que se tiene claro en el Sevilla FC. No se malvenderá a ninguno de sus futbolistas, recordando el ejemplo reciente de Akor Adams, cuyo entendimiento con el Venezia no se alcanzó hasta que las cantidades alcanzaron lo propuesto por el club.

Por el momento, la hoja de ruta no cambia. El Sevilla FC peina el mercado de extremos y mantiene opciones avanzadas para dar un paso al frente en cuanto se concrete la salida. Mientras tanto, el jugador sigue entrenando y Luis García Plaza deberá decidir si incluirlo o no en la convocatoria si la negociación no llega a buen puerto antes del sábado. El tiempo apremia y al club le quedan seis días para buscar una solución, con el propósito de desbloquear el mercado, pero sin vender a cualquier precio.