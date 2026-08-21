Sin Kochorashvili... y sin Rubén Vargas

Pepe Jiménez Sevilla, 21 AGO 2026 - 10:07h.

Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación este mediodía

Últimos detalles del Sevilla por Giorgio Kochorashvili

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El Sevilla cerró su preparación para el segundo encuentro de la temporada en San Mamés en el Sánchez-Pizjuán con un grupo en el que no estaba el deseado Giorgi Kochorashvili, que ultima aún su incorporación, y en el que tampoco participó Rubén Vargas, jugador que sigue tanteando su adiós y que se ya se perdió la sesión del jueves.

Con Alfon ejercitándose de manera parcial con sus compañeros y con Kike Salas sabiendo que no podrá ir convocado tras su expulsión ante el Rayo Vallecano, Luis García Plaza ha cerrado la semana con exactamente los mismos hombres que lo hizo antes del estreno en LALIGA EA Sports.

A pesar de que la intención de la entidad era sumar uno o dos hombres para este encuentro, las negociaciones con el Sporting han sido mucho más complicadas de lo que se esperaba y, respecto al delantero, todo están en stand by a la espera de solucionar algunas salidas.

Respecto a las mencionadas salidas, tras lo mencionado con Rubén Vargas, Lucién Agoumé se han ejercitado con normalidad y es que mientras el suizo aún espera una oferta formal que le convezca (y guste al Sevilla), el francés tiene decidido que, a menos que llegue algo interesante en Europa, no saldrá del Sánchez-Pizjuán.

El que parece que no saldrá, aunque nada es definitivo a estas alturas, es Chidera Ejuke, jugador que ha pasado de estar muy cerca del adiós -confirmado por el propio entrenador- y ahora es pieza importante en los planes de su técnico.

Con este panorama, Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación a partir de las 11.30 horas y, sin descartar que pueda haber alguna novedad importante, se espera que el ex del Alavés vuelva a reclamar públicamente movimientos para una plantilla que ya evidenció ante el Rayo cierto déficit de calidad e incluso de cantidad.