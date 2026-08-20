El Olympiakos responde al Sevilla con una oferta insuficente por Rubén Vargas

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 08:58h.

Solo si sale Vargas (o Ejuke), el Sevilla buscará un extremo

Luis García Plaza, sin novedades, espera la decisión de Agoumé

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El primer intento, fallido. El Olympiakos respondió a la llamada del Sevilla este pasado miércoles y presentó una oferta insuficiente por Rubén Vargas, atacante que tiene decidido salir del Sánchez-Pizjuán antes del cierre de mercado pero que, como en Nervión, espera algo más atractivo.

Porque a muchos les podría explotar la mente al saber que, como sucedió con Oso o con Lucién Agoumé, la oferta del Olympiakos no llega a Sevilla por movimientos de intermediarios o agentes, sino por movimientos del propio club.

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José Ignacio Navarro tomó la decisión de, junto a su equipo, mover a sus propios jugadores en busca de interesados y ha sido la dirección deportiva la que ha llamado a los agentes en muchas ocasiones este verano presentándoles una oferta por sus jugadores. Y no al revés.

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El director deportivo del Sevilla, como sucedió con Antonio Cordón, conoce bien a los griegos, mantiene una excelente relación y no ha dudado en ofrecerles a jugadores como Oso o ahora Rubén Vargas, aunque la respuesta del Olympiakos en ambos casos ha sido insuficiente.

Según cuenta Matteo Moretto, el Olympiakos ha presentado una oferta de 12 millones de euros, una cifra lejana tanto para lo que solicita el Sevilla -cerca de 20- como para el propio jugador, que cree que puede tener algún destino más interesante para salir de Eduardo Dato.

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Esto no significa que las negociaciones estén rotas, pero sí que están lejanas, muy lejanas, y tras ver lo que ocurrió con Oso, que ambas partes se mostraron inflexibles, parece complicado creer que Olympiakos y Sevilla se pondrán de acuerdo en una diferencia de ocho millones.

De manera paralela, el jugador también se mueve, busca oportunidades y nuevo equipo, pero en un mercado de tanto extremo -se han movido más bandas que delanteros-, el nombre de Vargas aún no es lo suficientemente atractivo para la élite europea.