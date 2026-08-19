Luis García Plaza, sin novedades, espera la decisión de Agoumé

Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 17:59h.

El técnico volverá a reclamar fichajes en su próxima rueda de prensa

Ofert(ón) por Lucién Agoumé

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El Sevilla sumó su segunda sesión previa a la cita ante el Athletic Club este miércoles en el Sánchez-Pizjuán bajo un notable sol y una importante ausencia de novedades. Luis García Plaza, sin demasiadas piezas para cambiar lo del Rayo, espera la decisión de Lucién Agoumé.

Con el calendario quemando páginas, el Sevilla se acerca a la recta final del mercado de fichajes con muchos deberes aún pendientes y dos operaciones, especialmente, marcando todo lo que José Ignacio Navarro pueda hacer en la selva de fichajes.

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Sus nombres no son otros que Rubén Vargas, al que se le ve mucho más fuera que dentro, y el de Lucién Agoumé, jugador del que depende en gran parte lo que pueda hacer el Sevilla en mediocampo.

Con Jorge Mendes moviendo su nombre por el mercado -el agente portugués está por Italia en estos días-, el francés ya ha dejado claro que no tiene intención alguna de marcharse a Arabia, por lo que mientras que él no salga, la capacidad blanquirroja da para contratar a Kochorashvili -con el que se intensifica el acuerdo- y a un delantero.

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A los citados podría sumarse un perfil como el de Obed Vargas, que llegaría cedido y sin obligación de una ficha importante, aunque habría que esperar casi al final para encajarle con las salidas de Adriá Pedrosa y Cardoso.

Diferente sería el escenario si Agoumé acepta salir. A pesar de perder a uno de sus indiscutibles, García Plaza podría sumar hasta tres piezas a su centro del campo, siendo Kochorashvili una de ellas y Ellyes Skhiri, posiblemente, otra. La tercera, igualmente, podría ser Obed Vargas en los términos mencionados anteriormente.

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La salida de Rubén Vargas también traería recambio

Igualmente -hoy se ha ejercitado con normalidad-, García Plaza está muy atento a las decisiones de Vargas, jugador que sabe que es diferencial pero del que espera mucho más.

El suizo parece decidido a salir y parece altamente improbable que opte a la titularidad este sábado, por lo que en el Sevilla esperan que decida pronto para ir a por un nuevo extremo que ayude a García Plaza desde la banda derecha.