Las opciones de Chidera Ejuke crecen

Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 14:47h.

El extremo apuraría su último año de contrato en el Sevilla

El extremo, a la espera de Chidera Ejuke... y Rubén Vargas

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En el fútbol, como en la vida, nada es definitivo hasta que se cierra y es por ello que situaciones que parecen prácticamente listas, cambian, nombres que lo tienen todo cerrado, se caen y jugadores que parecían no entrar en los planes, se convierten en alternativa. Ese es el caso de Chidera Ejuke, que cada día que pasa, crece como posibilidad para la banda derecha del Sevilla.

Descartado ante el Córdoba y en la concentración de Países Bajos por estar realmente cerca de salir, el Sevilla contactó incluso con su posible sustituto, pero la situación ahora ha cambiado de manera radical.

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Considerado siempre como jugador válido para García Plaza, Chidera Ejuke va ganando opciones para quedarse en el Sevilla y en estos momentos -nada es definitivo- parece haber ganado serias opciones para permanecer en su último año de contrato en el Sánchez-Pizjuán.

Por esto mismo, el Sevilla ha bajado el interés en la búsqueda de un extremo y está pendiente de la salida del nigeriano o la de Rubén Vargas -que parece ahora mismo más probable- para contratar a un nuevo atacante para la banda derecha.

El propio García Plaza decía tras vencer al Rayo que Ejuke estuvo cerca de salir, que lo habían hablado todo con él, pero que ahora "es jugador mío" y piensa utilizarlo como convenga para explotar todas sus condiciones.

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Como decíamos al inicio del artículo, en este mundo del fútbol nada es definitivo, lo que se publica ahora puede cambiar en las próximas horas, pero Ejuke, que parecía tener hechas las maletas para irse del Sevilla, ahora tiene más opciones de seguir en Nervión.

Su rendimiento marcará su destino, pero todo apunta a un último año en Nervión antes de marcharse tal y como llegó, con la carta de libertad y la sensación de ser más revulsivo que titular.