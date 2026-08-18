Ronda de delanteros para el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 18 AGO 2026 - 22:55h.

El Sevilla 'toca' a varios nombres sin descartar (casi) ninguna opción

El central, la 'última' tarea de José Ignacio Navarro en el Sevilla

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Continúa la búsqueda del nuevo delantero para el Sevilla. Tras cerrar la incorporación de Robbie Ure, como os hemos ido contando en ElDesmarque, José Ignacio Navarro y Luis García Plaza buscan a un nuevo '9' que acompañe al escocés y a Isaac Romero. En estos momentos, muchos nombres... y casi ningún descarte.

La idea es prácticamente innegociable. Desde que José Ignacio Navarro y Luis García Plaza mantuvieron su primera reunión previa a la pretemporada, estaba decidido que el Sevilla, si Akor Adams salía, ficharía a dos delanteros en el mercado veraniego. Y en eso están.

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Tras cerrar a Robbie Ure, el Sevilla se centró en la llegada de Kochorashvili, pero ante las dificultades surgidas con el Sporting, el tiro cambió de dirección. Se aceleró la contratación del tercer delantero y, ante la oportunidad, se apretó por George Ilenikhena. Se apretó tanto que se quedó cerrado, pero el último impedimento económico-fiscal, lo bloqueó.

Y decimos bloqueó porque a esta hora en el Sánchez-Pizjuán, ni con dificultades económicas, ni con dobletes firmados, se descarta que George Ilenikhena llegue cedido al Sevilla. Es altamente improbable, sí; pero no está ni mucho menos descartado.

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La búsqueda del '9' continúa en el Sevilla

A pesar de ello, y manteniendo al ex de la Ligue 1 como principal opción, en el Sevilla están buscando otras posibilidades, siendo siempre un perfil jóven -que no exija minutos que no se le pueden prometer- y, como prioridad, cedido, ya que el desembolso económico ya se hizo en Robbie Ure.

Con este perfil, los ofrecimientos han sido múltiples, las consultas muchas y, según cuentan a ElDesmarque, hay varias opciones con conversaciones abiertas que podrían cuajar relativamente pronto.

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Por el momento nadie se atreve a decir que García Plaza tendrá a otro '9' en San Mamés -parece altamente improbable-, pero sí se garantiza que, a la espera de alguna oportunidad de mercado inesperada, el Sevilla está bien situado para cerrar a otro delantero antes del cierre definitivo.