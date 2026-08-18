"Transmitir", la fórmula de García Plaza para enganchar al sevillismo

Álvaro Borrego 18 AGO 2026 - 14:03h.

El entrenador pidió a sus futbolistas compromiso y sacrificio para encontrar de vuelta el apoyo de la grada

La charla premonitoria de García Plaza en el descanso del Sevilla - Rayo: "Les vamos a ganar"

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Luis García Plaza quiere cambiar el rumbo del Sevilla FC. El entrenador logró salvar al equipo del descenso, pero la posible compra del club lo dejó en una situación de incertidumbre. El propio técnico reconocía que se veía fuera de la entidad -si entraba Sergio Ramos- pero la ruptura de las negociaciones le brindó una nueva oportunidad. A partir de ahí trabajó a deshoras para planificar el nuevo proyecto y, pese a la trituradora de entrenadores que ha sido el equipo durante los últimos años, el míster reconoció hace unos días que vive el día a día como si fuese a estar aquí "muchos años más". Es precisamente eso, la positividad y las buenas vibraciones, lo que ha intentado transmitir a la plantilla desde el primer día para así lograr algo casi inédito el último año, que jugadores, cuerpo técnico y afición vuelvan a ser uno. Que regrese la comunión a las gradas del Sánchez-Pizjuán. Una sintonía fundamental para lograr los objetivos.

Sobre eso incidió el propio Luis García Plaza en la previa del partido contra el Rayo Vallecano. El entrenador les recordaba a los futbolistas la necesidad de dejarlo todo en el campo y demostrar sacrificio para encontrar así el cariño de la grada. "Ir de verdad, apoyaros o transmitir" fueron algunas de las consignas que solicitó el técnico madrileño, con la certeza de que luego el sevillismo les devolvería el gesto.

"La gente tiene ganas de veros, tiene ganas de estar con vosotros, la gente tiene ganas de apoyaros, pero para eso tenemos que transmitir. Os lo dije en la primera charla, tenemos que apretar e ir de verdad. Si hay un despeje de Kike, Isaac tiene que ir como una moto, tenemos que estar ahí. Eso es lo que hay que transmitir. Vosotros conocéis a nuestra gente. Si el equipo va, ellos van a estar con nosotros", incidía Luis García Plaza en la charla previa al inicio del encuentro.

Un premio que a la postre encontraría la plantilla con el primer triunfo del curso y que apunta a ser una de las fórmulas de la temporada. Como apuntó José Ignacio Navarro en su día y ahora ratifica el entrenador. Gente comprometida, que sepa dónde está y a qué viene.