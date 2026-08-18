Álvaro Borrego 18 AGO 2026 - 11:25h.

El entrenador arengó a los futbolistas y vaticinó las claves del partido para terminar logrando el triunfo

Luis García Plaza destapa la clave de la victoria del Sevilla ante el Rayo

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El Sevilla FC vuelve a sonreír, que no es poco. La victoria lograda contra el Rayo Vallecano ha aliviado el sentir del sevillismo, que por momentos busca olvidar los malos momentos sufridos durante los dos últimos años. Tres puntos que saben a la gloria misma y que permiten a la afición mirar con algo más de optimismo la temporada que recién empieza, con el propósito de como mínimo emular la capacidad de sacrificio que demostró la plantilla para terminar remontando el duelo del pasado sábado. Para lograrlo resultó vital el compromiso de todos los futbolistas pero también la fe en lo que Luis García Plaza quiso transmitir, dado que el entrenador fue el primero en creer que la remontada era posible.

Así se lo transmitió en el descanso a los jugadores, con el convencimiento de que no solo se podía empatar, sino que el triunfo era más que posible. Como viene siendo habitual, el Sevilla FC ha publicado su ya tradicional 'Desde dentro', en el que desgrana cómo se vivieron algunos de los momentos más especiales del encuentro. Las cámaras del club grabaron la charla del entrenador en el intermedio y García Plaza lo tenía muy claro. Solicitó a los jugadores que siguieran creyendo, que no bajasen los brazos, que el resultado final llegaría. Y así terminó siendo.

"Hacedme caso. El partido va 0-1, como podría ir 0-0 o 1-0. Vamos a tener las cosas claras, a seguir trabajando, estando juntos y levantar el partido. Si hacemos las cosas con cabeza, creyendo en nosotros, no perdemos. Y os digo una cosa, le podemos marcar un gol ahora, pero si le marcamos faltando quince minutos, les vamos a ganar. Seguid, seguid, seguid. No dejo de correr para atrás, de estar juntos ni hacer las vigilancias. Seguid, seguid, seguid", espetaba el entrenador sevillista, que terminó dando con la clave del que a la postre sería el triunfo decisivo.

Puedes ver el 'Desde dentro' en el siguiente enlace.