Sergio Francisco, la solución para un descarte de la Real Sociedad: fichaje inminente

Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 21:21h.

El técnico irundarra lo conoce perfectamente y quiere contar con él para su proyecto en el Burgos CF

La Real Sociedad encuentra una tercera opción y debate con urgencia el fichaje del central

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La Real Sociedad sigue trabajando en el mercado de fichajes mientras que Pellegrino Matarazzo hace lo propio con los jugadores, toda vez que el debut en LALIGA EA SPORTS es inminente. Con jugadores como Édson Álvarez a punto de caramelo, Erik Bretos sigue buscando nombres que eleven el nivel competitivo del equipo y den más margen al técnico estadounidense para competir tanto en el campeonato doméstico como en la UEFA Europa League. Aunque, además de las llegadas, el director deportivo también trabaja en varias salidas. Y es precisamente un ex del conjunto txuri urdin como Sergio Francisco que se postula como solución a una situación que lleva enquistada varias temporadas.

Y es que, según informa el periodista Sergio González Pulgar, el Burgos CF ultima el fichaje de Jon Karrikaburu. El delantero, por quien el técnico de Irún apostó el pasado curso en la Real Sociedad, no tiene hueco en la plantilla txuri urdin con Pellegrino Matarazzo. De este modo, Sergio Francisco habría solicitado su incorporación, la cual, según la citada información, estaría en la recta final.

En este sentido, a Jon Karrikaburu le seduce la idea de jugar en el Burgos CF, un club que ha demostrado su solvencia y capacidad para luchar incluso por jugar el play off de ascenso. Del mismo modo, volver a reunirse con un entrenador que fue su valedor tanto en la cantera como en el primer equipo de la Real Sociedad le atrae. Tanto es así que, según informa el portal Burgos Noticias, ya existe un acuerdo entre el jugador y el club burgalés para que acabe firmando su contrato y solo faltarían unos últimos flecos entre los clubes.

Los últimos flecos del Burgos para cerrar el fichaje de Jon Karrikaburu

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En este sentido, la única circunstancia a sortear sería el contrato del delantero, que tiene firmado un año más con el conjunto txuri urdin. De este modo, se espera que o bien renuncie a lo que le queda por cobrar en la Real Sociedad, o bien alcance un acuerdo llevándose solo una parte, y se desvincule del conjunto txuri urdin de manera definitiva. Otra de las fórmulas que podría plantear es la de un traspaso a un precio simbólico o incluso a coste cero, guardándose el club donostiarra un importante porcentaje en caso de futura venta. De momento, decidir esta fórmula está siendo el principal escollo para la operación, pero se espera que se desbloquee de manera inminente.