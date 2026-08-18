El Hull City prepara una oferta por Pablo García

Álvaro Borrego 18 AGO 2026 - 16:06h.

La oferta aún no ha sido trasladada al Real Betis, que en caso de salir Pablo García obtendría plusvalías íntegras

La clave del Betis para abaratar el fichaje del delantero

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El Hull City ha hecho saber al Real Betis que presentará una oferta por la mitad del pase de Pablo García, como ha avanzado el compañero Matteo Moretto, aunque según ha podido saber ElDesmarque esta estaría más cerca de los cinco que de los seis y aún no ha sido trasladada de manera formal al Real Betis. Conviene recordar que por el club no contempla en principio una cesión y así se lo trasladó al futbolista, dado que en caso de una salida priorizaban una venta. En cualquier caso, la oferta, si llega por escrito, deberá ser valorada por todas las partes, dado hay muchas aristas por resolver. Durante el verano han sido múltiples los sondeos que han llegado por el jugador. Málaga, Cádiz, Getafe, Saint Ettiene, Ajax e incluso algún equipo árabe pusieron en conocimiento su interés, pero ninguna de las propuestas terminó de cuajar.

Con una venta, el Real Betis obtendría plusvalías íntegras y, sin duda, ingresaría una cantidad a todas luces positiva para acudir con mayor músculo al mercado y perfilas las operaciones que todavía tiene pendientes. El interés, avanzado por los compañeros de Estadio Deportivo, ha ido tomando forma conforme han ido pasando los días y durante este martes el Hull City ha puesto en conocimiento del club ese interés, aunque aún no ha sido trasladada de manera formal a través de una oferta por escrito. Algo que debe ocurrir y a partir de ahí las partes podrán renegociar las condiciones, valorando qué opción es la mejor para todos.

Pablo García levanta interés en España y en Europa

El pasado curso fue sumamente complejo para él. Pablo García dio el salto al primer equipo y por momentos la presión de la élite lo devoró. Errores como el de la Real Sociedad, cuando lo tenía todo para marcar, demostraron la dificultad que imprime el fútbol profesional, donde no todo es valía, olfato o calidad. A veces la fortuna juega en tu contra y ese desacierto le hizo ir perdiendo regularidad, hasta que tomó la decisión de regresar al filial para volver a sentirse importante.

Cuando bajó al Betis Deportivo el equipo era penúltimo a 11 puntos de la salvación. Sin una queja, sin una mala cara. Con humildad. Logró 7 goles y 2 asistencias en nueve partidos. Y casi lo salva. Un paso atrás para coger impulso que, acompañado del trabajo que ha hecho fuera de los terrenos de juego, le invita a relanzar su confianza. Sin ir más lejos, esta pretemporada han sido cuatro los goles que ha anotado con la elástica verdiblanca, convirtiéndolo en el máximo goleador en solitario del verano. Un paso al frente que le ha permitido despertar el interés de muchos clubes de Europa, siendo ahora el Hull City el último trasladar que presentará una oferta formal, que deberá ser valorada..