David Torres Valencia, 18 AGO 2026 - 17:38h.

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El Valencia CF ya tiene cerrado el acuerdo para que Kayne Van Oevelen se convierta en el segundo portero de Carlos Corberán. El guardameta neerlandés llegará a Mestalla en calidad de cedido, sin opción de compra, después de que el club valencianista haya retomado una operación que ya estuvo muy cerca de concretarse durante el verano. La fórmula permite al Valencia reforzar una posición necesaria sin comprometer una inversión elevada a largo plazo y, de paso, liberar a Vicent Abril.

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Un portero joven, pero con experiencia: las condiciones del acuerdo

Van Oevelen, de 22 años, pertenece al Ipswich Town, que lo incorporó este verano procedente del FC Volendam. El Valencia ya había alcanzado anteriormente un principio de acuerdo con el futbolista para incorporarlo en propiedad, pero aquella operación se frustró cuando el conjunto inglés irrumpió con mayor capacidad económica y terminó llevándose al portero. Ahora el escenario ha cambiado, tal y como ha avanzado la Cadena COPE. El Valencia CF, según ha podido saber ElDesmarque, obtiene su cesión sin opción de com,pra y pagará una pequeña cantidad por la cesión, asumiendo una fórmula que encaja con sus actuales posibilidades económicas. El objetivo es que el guardameta llegue para competir por los minutos y no simplemente para ocupar una ficha. El compromiso del club es que parta con opciones reales de jugar a la sombra de Stole Dimitrievski, que será el principal candidato a ocupar la portería.

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Oevelen llega; y Abril, camino de Tarragona

La llegada del neerlandés -al que se le espera este responde también a una planificación concreta con los jóvenes guardametas de la Academia. El Valencia quiere que Vicent Abril salga cedido para disponer de minutos y completar su formación lejos de Mestalla. El club considera que el internacional sub-21 necesita dar ese siguiente paso competitivo y que la Segunda RFEF ya se le queda pequeña.

Van Oevelen, por tanto, ocupará ese espacio intermedio: un portero joven, con experiencia en la élite y capacidad para competir con Dimitrievski. La pasada temporada disputó 32 partidos de Eredivisie con el Volendam y acumuló 64 encuentros con el primer equipo neerlandés.

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El Valencia recupera así una operación que parecía perdida y resuelve una de las posiciones que tenía pendientes. Sin embargo, la llegada del neerlandés no cambia el escenario global del mercado: el lateral derecho continúa siendo la prioridad y todavía quedan otras necesidades por cubrir.