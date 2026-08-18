Sato y los fichajes del Valencia CF, listos para el Celta
ValenciaEl Valencia CF afrontará el próximo sábado 22 de agosto ante el Celta de Vigo su debut liguero con un once que tendrá entre cinco y ocho cambios respecto al que inició la pasada temporada, ya que hay jugadores que ya no están en la plantilla, otros lesionados y otros que no cuentan como titulares ahora para Carlos Corberán. En las últimas horas, el Valencia CF, además, ha sumado a un nuevo efectivo para el técnico. Se trata del japonés Ryonosuke Sato quien, cuya inscripción, a pesar de tener ficha de sub 23, ha sido más laboriosa que de costumbre. La burocracia con el país nipón ha ralentizado su alta, pero el Valencia CF siempre confió en que llegaría a tiempo, y así ha sido.
Guido y los fichajes, desde el 6 de agosto
En las últimas horas, tal y como anunció Radio Marca y ha podido confirmar ElDesmarque, Sato ha sido inscrito y no es el único "refuerzo" para el inicio de LALIGA. Así, a pesar de los constantes problemas de Fair Play financiero, el Valencia CF inscribió a sus dos fichajes: Justin De Haas y Aliou Dieng el 6 de agosto. En esa tanda entraron también dos futbolistas que, a pesar de que estaban aquí el año pasado también han cambiado su situación contractual: se trata de Stole Dimitrievski, al que se le amplió el contrato de forma unilateral por dos años como estaba pactado, y Guido Rodríguez.
Con el argentino hubo que negociar un nuevo contrato y, finalmente, firmó con el Valencia CF por dos temporadas más una opcional. Es el capitán y ese mismo día seis de agosto fue inscrito para poder iniciar LALIGA el sábado en Mestalla.
La intención del club, no obstante, es que haya al menos un jugador más entre los que convoque Corberán el sábado y, por eso, aprieta para poder fichar a Arnau Martínez y poder presentarlo antes del sábado.