Javi Guerra y Sato, los únicos que se salvan de la quema de las redes sociales en el Valencia CF

Uno por uno del Valencia CF ante el Hércules: Javi Guerra y Sato ponen la magia y los goles (2-0)

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Seguir la pretemporada desde la distancia te obliga a estar informado por los medios de comunicación y además te fuerza a estar más pendiente que de costumbre de las redes sociales. Uno, viendo por la tele los partidos, se hace una idea de la situación en la que está el Valencia CF antes del comienzo de LALIGA, con sus dudas, como las que vi ante el Teruel, y sus claroscuros como ante el Hércules.

Viendo los partidos ya sabes las carencias que todavía tiene el equipo. Por ejemplo, es increíble que todavía falte fichar un lateral derecho (Entre otros muchos refuerzos). Pero también te das cuenta que Hugo Duro atraviesa una pertinaz sequía y le está costando empezar; también ves como Jesús Vázquez cada día va siendo mejor futbolista y empieza a amenazar lentamente el reinado de Gayà (desde mi punto de vista todavía no ha llegado el momento del sorpasso, que sucederá de forma natural, y sí la hora de renovar al capitán para darle la estabilidad que necesita él y el grupo).

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Viendo la tele compruebas todos los detalles futbolísticos que le quedan por pulir a Corberán para llegar al inicio de la competición con las máximas garantías posibles de empezar una temporada sin disgustos para la parroquia. El cambio de sistema 1-5-3-2 puede favorecer al equipo, pero hay que fichar conforme a ese dibujo y ensayarlo mucho más. Ahí ves las carencias en la construcción del juego, ves jugadores como Diakhaby que aún no están y, sobre todo, ves que aún faltan fichajes porque este equipo es muy previsible con balón.

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Sato y Javi Guerra

Pero no todo es negro o gris. También te das cuenta que hay dos futbolistas, Rionosuke Sato y Javi Guerra, que son diferentes, que están por encima de la media ahora mismo. A los que nos gustan los jugadores con calidad nos alegra comprobar como estos se hacen hueco en el once titular y van dejando su sello hasta el punto de generar Satodependencia y Javi Guerradependencia.

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Es especialmente curioso el tema del japonés por su juventud, por su teóricamente necesidad adaptación y por qué nadie esperaba que fuera el auténtico protagonista de la pretemporada nada más aterrizar desde el lejano oriente. Del de Gilet no descubrimos nada nuevo. Acabó la campaña pasada con la flechita hacia arriba y sigue así. Es el jugador más valioso de la plantilla y, con Guido detrás, debe ser el alma de este Valencia CF.

¿Quedará alguno vivo en el Valencia CF antes de empezar?

En esos pensamientos estaba tras ver la victoria contra el Hércules cuando se me ocurrió abrir las redes sociales. Ahí el panorama cambia. La diversidad y la libertad de acceso que todos tenemos a la información a través de las redes sociales tiene cosas muy buenas: puedes consultar opiniones maravillosas y diversas, y contrastar tus pensamientos con los de los demás. Pero también tiene cosas malas.

Y es que, no ha empezado la temporada y dudo que haya algún futbolista del Valencia que no tenga un seguidor o varios que lo hayan ajusticiado ya. Si me pongo a repasar, desde el portero Stole Dimitreki (que si no da la talla para ser titular dicen algunos) hasta Hugo Duro al que tres temporadas marcando 10 goles no le salvan de las críticas cuando está de sequía como ahora, están cuestionados. No se salva ni uno. No entro, por supuesto, en las descalificaciones personales, esas no merecen ni mi respeto, ni mi tiempo.

No se salva nadie

Tampoco se salva, por supuesto, el emperador Carlos Corberán, que tiene un grupo fijo de seguidores en redes que lo tienen ajusticiado desde la temporada pasada y que critican empezar la campaña renovándolo. Mi opinión al respecto es: si lo has reafirmado, dale fichajes, sino lo estás tirando a los pies de los caballos y. Tampoco se escapan de la crítica la dirección deportiva y la propiedad, que también reciben lo suyo, y en casi todos los casos merecidísimamente, porque LALIGA ha empezado y aún faltan fichajes y sobran muchas dudas.

Pero mi reflexión va más allá. Va hasta el punto de que, si repaso, no queda ni nadie que se salve de la quema de las redes sociales antes del inicio de LALIGA Y, sinceramente, no creo que ese sea el clima más correcto para comenzar la competición. No debería escribirlo, pero estoy seguro que muchos de los que me leen tendrán la tentación de dejar de hacerlo pensando que estoy justificando lo injustificable o que soy un conformista. Si alguno queda por aquí, le contesto: No es así.

Lo que no me gusta

Claro que hay cosas que no me gustan. No me gusta estar sin lateral derecho, no me gusta que Peter Lim no invierta en el equipo; no me gusta que al Valencia CF le cueste jugar al fútbol y marcar goles; no me gusta que en defensa los regale; no me gusta que el entrenador no dé con la tecla; no me gusta que Ron Gourlay no encuentre soluciones antes en el mercado o que Peter Lim no suelte más dinero, y así un largo etcétera de cosas que no me gustan.

Pero como sé que no estoy en posesión de la verdad absoluta, prefiero esperar, respirar hondo, contar lo que veo, y confiar que en estos diez días llegue al menos un lateral derecho y que los futbolistas cumplan lo que dicen cuando hablan. He escuchado a Pepelu, a Javi Guerra, a Guido Rodríguez y a tantos otros pedir unión, asegurar que son ambiciosos y mostrarse convencidos de que despedirán Mestalla como procede.

Y sí, a pesar de venir de donde venimos, de sufrir con una primera vuelta horrorosa el año pasado, y tener que hacer una segunda vuelta de Champions para salvarse, para mí, a dieciséis de agosto, el equipo tiene margen para mostrar de qué pasta está hecho. Por eso, me sorprende tanto que, en las redes sociales al menos, para muchos usuarios la ilusión por una campaña nueva se agotó antes de empezar la temporada. Y eso, que quieren que les diga a mí tampoco me gusta. Me preocupa y me da pena ver un entorno tan agotado. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com