Las condiciones del Valencia en la pelea por el fichaje de Bernhardsson

Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 22:08h.

El Holstein Kiel abre la puerta de Alexander Bernhardsson

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El Valencia ha estado vinculado en las últimas horas al fichaje de Alexander Bernhardsson, internacional sueco del Holstein Kiel por el que pelearía con el Wolfsburgo. El atacante podría reforzar la banda derecha del equipo de Carlos Corberán aunque existen dos condicionantes dentro del mercado que frenan de momento la incorporación del futbolista escandinavo.

Según informa el periodista sueco Daniel Kristoffersson, el Kiel habría dado luz verde a la salida de su futbolista después de que en la 25/26, su campaña de regreso a la segunda división alemana, se quedasen en mitad de tabla. Por ello, el jugador habría pedido salir con varios clubes detrás entre los que se encuentran el Wolfsburgo, el Copenhague o el propio cuadro che después de haber sido titular en tres de los cuatro encuentros de Suecia en el Mundial 2026.

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Ahora sería el propio Alexander Berhardsson el que tendría que tomar una decisión siempre que el club vendedor alcance las cifras que piden desde el cuadro del norte de Alemania. Un pago que, desde el Valencia, estaría supeditado a dos condicionantes a los que la dirección deportiva dirigida por Ron Gourlay da mayor prioridad.

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Las dos prioridades del Valencia

Por un lado, el favorito para ocupar la banda derecha del ataque valencianista sigue siendo Largie Ramazani después de su gran final de campaña pasada con seis goles claves para terminar logrando la salvación. El Leeds United parece dispuesto a dejar salir al futbolista belga pero aún queda por saber qué cantidad podrá ofrecer el Valencia para llevarse a un futbolista que, en redes sociales, ha demostrado que está deseando volver a la capital del Turia.

A esto se le suma que la prioridad del club sigue siendo el fichaje de un lateral derecho, que sigue siendo un año más la posición más coja de toda la plantilla. El gran objetivo por el que el Valencia se ha lanzado en los últimos días es el de Arnau Martínez, una opción ante la que el Girona no está dando demasiadas facilidades y que obliga al club valencianista a centrar los recursos económicos en esta operación.