David Torres 14 AGO 2026 - 08:08h.

Al Valencia CF le corresponde un 3.3% por el mecanismo de solidaridad de la FIFA que destinará al fichaje del lateral derecho

El Barcelona cierra el traspaso de Ferran Torres al PSG y recibe una cifra redonda

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ValenciaEl Valencia CF continúa pendiente de reforzar su plantilla, pero también mira de reojo un mercado que puede dejar ingresos inesperados en las arcas de Mestalla necesarios para fichar a un lateral derecho como Arnau Martínez pero también a un portero suplente, a un extremo, un lateral y un delantero. Sin necesidad de vender a ningún futbolista de su actual plantilla, el club valencianista podría beneficiarse de varias operaciones gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, una vía de financiación nada desdeñable en un momento en el que cualquier ingreso extra resulta bienvenido y, la primera de ella que dejará un pellizco es el traspaso de Ferran Torres al PSG.

El Barça traspasa a Ferran al PSG

A falta de oficialidad, el delantero del Barcelona Ferran Torres, que estaba citado este miércoles para incorporarse a la pretemporada del conjunto azulgrana, y que no ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper al tener permiso del club, ha cerrado su fichaje por el PSG.

Este jueves, y según informa el periodista Fabrizio Romano, la entidad francesa y el club catalán han alcanzado el acuerdo definitivo por el traspaso de Ferran Torres. El delantero, que finalizaba contrato al término de la inminente temporada, se reencontrará con Luis Enrique. El acuerdo por el traspaso del autor del gol de España en la final del Mundial está muy cerca de oficializarse entre el club parisino y el Barcelona, que cobrará unos 50 millones de euros y que generará un pellizco importante al Valencia CF

¿Cuánto cobra el Valencia CF por Ferran Torres?

El Valencia CF cobrará en virtud del mecanismo de solidaridad de la FIFA consiste en repartir el 5% del importe de un traspaso internacional entre los clubes que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años. Ese porcentaje se distribuye en función de las temporadas que el jugador pasó en cada entidad. Es un sistema pensado para recompensar el trabajo de cantera y que, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, permite al Valencia ingresar dinero incluso sin intervenir directamente en la operación.

En el caso de Ferran Torres, al Valencia CF le corresponde el 3.3% de esa cantidad, al haber completado prácticamente toda su formación en Paterna. En concreto, el héroe del Mundial estuvo de los 12 a los 20 años. De esta forma, los de Mestalla ingresarán unos 1.6 millones de euros que tienen pensado destinar directamente a mejorar su oferta por Arnau Martínez o buscar otro lateral derecho.

Si hay más variables en el traspaso, el Valencia CF también cobrará un 3.3% de lo que se genere.