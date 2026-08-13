David Torres 13 AGO 2026 - 22:53h.

"De momento estoy aquí, así que mientras siga aquí… quiere decir que me quedo"

Uno por uno del Valencia CF ante el Hércules: Javi Guerra y Sato ponen la magia y los goles (2-0)

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El mediocentro del Valencia CF, Javi Guerra, ha atendido a los medios de comunicación después de ganar (2-0) frente al Hércules CF en el último partido de la pretemporada 26-27. El de Gilet ha marcado el primer gol para los de Corberán y ha hablado de su futuro: "De momento estoy aquí, así que mientras siga aquí… quiere decir que me quedo". Además ha pedido fichajes para el equipo. “Faltan jugadores en algunas posiciones, aunque hay buen equipo. Pero tenemos que ir a ‘muerte’ todos y ser un equipo e ir a por el primer partido de LALIGA”.

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Sensaciones

“Buenas. Toda victoria siempre es positiva. Habrá cosas que tenemos que mejorar, pero es importante acabar la pretemporada con victoria”.

Dudas de la afición por los resultados en la pretemporada y la pasada campaña

“Se pueden entender. Hay que ser realistas, los últimos años no han sido como la gente pensaba que iban a ser, por tanto, se puede entender esa parte. Pero también hay que dar confianza al equipo, la temporada no ha empezado y es importante iniciarla con el apoyo de todos”.

Partidos de pretemporada

“La pretemporada está para probar diferentes cosas, ver lo que le viene mejor al equipo y ahora estamos probando línea de 5 y puede ser beneficioso para el equipo”.

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Posición en el terreno de juego

“Me veo bien, me gusta jugar con libertad que me permita venir a la base, llegar al área rival, un poco de todo porque al final si viene con goles y asistencias pues seguro que mejor”.

Valencia CF

“En el mercado puede pasar cualquier cosa, pero estoy aquí. Tengo contrato, estoy aquí y ya he respondido muchas veces. No hay nada más que decir”

Vestuario

“Si los jugadores no confiáramos en el entrenador, no llegaríamos a ningún ‘puerto’. Todo el mundo vamos de la ‘mano’ porque si no, las cosas no saldrán como nos gustaría”.

Plantilla

“Faltan jugadores en algunas posiciones, aunque hay buen equipo. Pero tenemos que ir a ‘muerte’ todos y ser un equipo e ir a por el primer partido de LALIGA”.