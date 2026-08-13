Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 09:20h.

El Celta responde al Valencia por el fichaje de André Almeida y altera los planes de futuro

El portugués desea seguir en LALIGA EA SPORTS

Compartir







André Almeida sigue dando que hablar. El jugador portugués está viviendo un verano cargado de incertidumbre desde que acordara con el Valencia su salida de Mestalla. Todas las partes buscan el mejor acuerdo y, cuando parecía que este apuntaba a la Championship inglesa, el destino cambió totalmente de rumbo y apuntó a Vigo. El Celta se presenta como el mejor posicionado para firmar al mediocentro. En las últimas horas ambas partes han avanzado bastante en el acuerdo y la operación queda a la espera de un requisito casi definitivo.

Según informan los compañeros de Tribuna Deportiva, Celta y Valencia habrían dado un paso al frente por Almeida. Por un lado, el futbolista y el conjunto celeste tendrían ya cerrado un acuerdo en términos personales. Por otro, el equipo vigués se compromete a presentar una oferta que ronde los 3,5 millones de euros una vez consiga hacer realidad un requisito clave: cerrar ventas.

PUEDE INTERESARTE Aarón Escandell responde tajante al interés del Valencia en su fichaje

El Celta necesita dar salida a ciertos jugadores para poder acometer nuevas incorporaciones con ciertas garantías. Entre ellas las de André Almeida y Exequiel Zeballos. En estos momentos la operación está a la espera de un avance que puede ser casi definitivo para que el centrocampista portugués recale en Balaídos.

PUEDE INTERESARTE El Valencia acuerda con Arnau Martínez su fichaje y solo falta un último visto bueno

De la Championship a LALIGA EA SPORTS

El futuro de Almeida ha girado por completo en cuestión de días. Todo parecía cerrado para su desembarco en la Championship de la mano del Swansea. Sin embargo, la aparición del Celta en escena cambió por completo sus planes. André priorizó seguir en una liga tan competitiva como la española y además en un equipo que jugará competición europea a marcharse a la Segunda división inglesa.

El Valencia, en primer lugar, veía con mejores ojos la operación con el conjunto galés, aunque finalmente decidió negociar con los vigueses, con quien les une otra serie de operaciones en un mercado bastante movido por ambas partes.