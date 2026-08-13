David Torres 13 AGO 2026 - 18:47h.

Gayà descansa tras jugar todo contra el Hércules, el 1-5-3-2 llega para quedarse

El Valencia CF cerrará su pretemporada ante el Hércules

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ValenciaEl Valencia CF se enfrenta al Hércules CF en el último partido de la actual pretemporada 26-27. El encuentro se disputará este jueves 13 de agosto a las 19:30 horas en el Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. El Hércules CF, club perteneciente al Grupo 2 de la Primera RFEF, comparece en este encuentro tras empatar (1-1) frente al UCAM Murcia y perder en el Trofeo Ciudad de Alicante contra el CD Castellón. Será el enfrentamiento número 86 entre ambos clubes.

Una vez que se confirmó que el Valencia CF - Real Betis de la primera Jornada de LALIGA se aplazaba porque el conjunto verdiblanco tiene a un futbolista en la final del Mundial, el conjunto de Mestalla tuvo que aceptar con deportividad la decisión. A pesar del daño colateral evidente ya que, en la última semana de agosto, el equipo jugará tres partidos (22 ante el Celta, 25 contra el Betis y 30 frente al Deportivo), el Valencia CF sigue ensayando para llegar a esa cita en condiciones.

Corberán perfila su once titular para LALIGA a falta de más fichajes

A falta de menos de diez días para el comienzo de LALIGA, Carlos Corberán, perfila su once titular para el estreno ante el Celta. Descansa Gayà por obligación, ya que jugó todo el partido ante el Teruel después de ser expulsado de forma tonta contra el Newcastle; pero el resto se parece al once que saldrá de inicio en Mestalla contra el Celta. El técnico se está aficionado al 1-5-3-2 con Dimitrievski en la portería; Gamón y Jesús Vázquez serán los carrileros; Pepelu, De Haas y Tárrega serán los centrales; Guido y Ugrinic forman el doble pivote dejando el ataque a Ryonosuke Sato, Javi Guerra y Hugo Duro.