El uno por uno del Valencia CF en la victoria del Newcastle marcada por la expulsión de Gayà (1-2)

David Torres 08 AGO 2026 - 23:03h.

El Valencia CF fue mejor, pero la expulsión le condenó

Ensayo con fuego real: el once titular de Carlos Corberán ante el Newcastle abre muchas incógnitas

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ValenciaEl Valencia CF perdió contra el Newcastle en Mestalla en la 54ª edición del Trofeo Naranja, la última en Mestalla y deja escapar así su tercer trofeo consecutivo. Fue el típico partido de pretemporada en el que el calor y la falta de ritmo fueron protagonistas. Los de Mestalla, no obstante, fueron mejores hasta que la expulsión de Gayà por una dura entrada sin mucho sentido, les dejó en inferioridad numérica.

En el minuto 4 de partido, Filip Ugrinic adelantó al Valencia CF con un golazo desde la frontal; pero en el 34, cuando los de Corberán dominaban, Gayà hizo una entrada durísima a destiempo y fue expulsado por roja directa. Con uno menos, el Valencia CF dominó, pero acabó pagando la inferioridad numérica. Así, en la segunda mitad, Wissa empataba en el 51 tras un error grave de Guido en la entrega y en el 75, en una contra, de nuevo Wissa aprovechaba otro error che para lograr el 1-2 definitivo.

Las notas uno por uno de los jugadores del Valencia CF

Carlos Corberán salió de inicio con un once titular sorpresa con tres centrales y Jesús Vázquez a pierna cambiada. Estas son las puntuaciones de los jugadores del Valencia CF para ElDesmarque.

Dimitrievski (6): Estuvo bien pero en el 1-1 de Wissa entregó mal la pelota a Guido y este se la dio al rival que batió al meta sin que este pudiera hacer nada por evitarlo. El 1-2 fue a puerta vacía

Gayà (2): El capitán estuvo bien la primera media hora de juego pero, a la media hora se ganó una roja directa de Sánchez Martínez por una entrada por detrás a Elanga. Falta muy dura del capitán y el colegiado no dudó. Gayà se disculpó pero el mal ya estaba hecho. Elanga se fue en camilla y Gayà se marchó con algunos pitos.

De Haas (5): El neerlandés, como durante toda la pretemporada, cumplió y demostró ser un futbolista que aportará. Con tres centrales, se encuentra cómodo.

Pepelu (6): Fue la gran apuesta de Corberán, que el año pasado ya lo usó como central. El de Denia jugó como tercer central dando salida de balón al equipo. Se movió por todo el terreno de juego. Acabó como pivote tras los cambios.

Tárrega (5): Cumplió, como siempre, sin destacar pero sin desentonar. A la hora de partido dejó su sitio a Diakhaby

Jesús Vázquez (7): Muy bien primero como carrilero derecho y después como lateral izquierdo cuando fue expulsado Gayà.

Guido (4): El argentino fue el faro del equipo, el mejor amigo posible mientras el Valencia CF estuvo con once. En la segunda parte, en una salida de balón forzada y una mala entrega de Dimitrievski, se la dio a Wissa que marcó solo ante Dimitrievski. En el 78 se fue por Iker Córdoba

Ugrinic (8): Se estrena con un golazo desde la frontal que se coló por la escuadra. Pudo marcar un segundo tanto. Un gran partido

Ryonosuke Sato (6): El japonés se soltó, dejando pinceladas de su calidad y su verticalidad, participó en infinidad de jugadas de ataque del equipo. En la segunda parte se apagó como carrilero derecho y fue sustituido en el 60.

Javi Guerra (7): Cuando el de Gilet entra en contacto con el balón, pasan cosas. Protagonizó las mejores jugadas de ataque del Valencia

Hugo Duro (5): El ariete estuvo muy desasistido y apenas entró en juego. Trabajo, todo. En la acción del 1-0 se llevó a los dos centrales y Ugrinic aprovechó el aclarado. A la hora de partido dejó su sitio a Danjuma

Carlos Corberán y los suplentes

Además jugaron:

Diakhaby (4): Salió en el minuto 60 por Tárrega. Está muy lejos de su mejor momento, a pesar de que Mestalla se alegró de volverlo a ver. Se le nota todavía lento

Otorbi (6): Salió en el minuto 60 por Sato. Tuvo algunas buenas acciones por su banda

Dieng (4): Salió en el minuto 60 por Ugrinic. Buenos minutos

Danjuma (6): Salió en el minuto 60 por Hugo Duro. Jugando en punta tuvo un par de ocasiones que malogró. Lo intentó con ganas pero sin acierto.

Dani Raba (4): Salió en el minuto 78 por Javi Guerra.

Iker Córdoba (sc): Salió en el minuto 78 por Guido

Aimar Blázquez (sc): Salió en el minuto 87 por De Haas

Aarón Mayol (sc): Salió en el minuto 87 por Pepelu

Carlos Corberán (5): Salió de inicio con un 1-5-3-2 que luego tuvo que modificar con la expulsión de Gayà. Recibido con pitos en Mestalla tras su renovación. Sato jugó como carrilero derecho. Después, su equipo siguió dominando a pesar de la inferioridad numérica y los errores puntuales que acabaron condenándolo. Dejó sin jugar a André Almeida, enseñándole la puerta de salida.

Mestalla acabó pidiendo la dimisión de Corberán de forma tímida.