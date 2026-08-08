David Torres 08 AGO 2026 - 21:45h.

Ugrinic la rompió desde la frontal con la izquierda

Ensayo con fuego real: el once titular de Carlos Corberán ante el Newcastle abre muchas incógnitas

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ValenciaEl Valencia CF se presentó este sábado ante su afición en los prolegómenos del último Trofeu Taronja que, probablemente, se celebrará en el estadio de Mestalla antes de la marcha al Nou Mestalla en verano de 2027 con tres caras nuevas: Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato. Dos de ellos salieron de inicio en un once titular de Carlos Corberán que, por exigencias del guión apostó por Jesús Vázquez como lateral derecho y tres centrales con Pepelu insertado entre De Haas y Tárrega.

En la medular, fueron titulares Guido Rodríguez y Filip Ugrinic, que escoltaron a Javi Guerra y Sato, que a su vez escoltaban a Hugo Duro.

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El primer gol de Filip Ugrinic

Pronto golpeó el Valencia CF. En concreto en el minuto cuatro el suizo recibió el balón en la frontal; se la colocó en la pierna izquierda (su menos buena) y marcó un auténtico golazo que se coló por la escuadra. 36 partidos después de su debut como che entre la temporada pasada y la presente, el suizo lograr su primer tanto. Es un jugador al que Corberán le tiene mucha fe pero que el año pasado una temporada muy irregular marcada por las lesiones.

Este año había participado en cinco amistosos de pretemporada y todavía no había marcado ni dado ninguna asistencia.

Poco después, mediada la primera mitad, el suizo tuvo una clarísima ocasión para marcar el segundo gol del partido pero, tras una cesión inesperada de un defensa del Newcastle, Ugrinic no acertó casi a puerta vacía.

Bien empieza la temporada para el mediocentro que está llamado a ser titular esta campaña.