David Torres 08 AGO 2026 - 20:09h.

Jesús Vázquez jugará a pierna cambiada y defensa de tres

El Trofeo Naranja más especial de la historia de Mestalla: horario y guiño especial a los afectados por los incendios

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ValenciaEl Valencia CF afronta este sábado (21 horas) en Mestalla frente al Newcastle United el tradicional Trofeu Taronja, que sirve cada año como presentación del equipo ante su afición, con varias incógnitas en una plantilla todavía pendiente de varios movimientos tanto de entrada como de salida.

El equipo de Carlos Corberán se presenta ante su afición tras completar una pretemporada marcada por el trabajo en Girona, Paterna e Inglaterra con cinco amistosos en los que el técnico ha empezado a perfilar su idea, aunque sin disponer todavía del grupo definitivo con el que competirá durante el curso 2026-27.

Faltan fichajes

Desde la dirección deportiva continúan trabajando en reforzar varias posiciones consideradas prioritarias, especialmente el lateral derecho, la portería y el extremo, al tiempo que trata de dar salida a futbolistas que no entran en los planes del entrenador. Uno de los casos abiertos es el del portugués André Almeida, que no acepta un traspaso al Swansea de Championship, y al que se busca traspasar.

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El once titular

Corberán aprovechará el encuentro para acercarse a un once tipo de cara al estreno liguero del 22 de agosto ante el Celta de Vigo, aunque todavía deberá gestionar las ausencias por lesión de Luis Rioja, Sadiq Umar o Dimitri Foulquier y el estado físico de varios jugadores que han arrastrado molestias durante la pretemporada como Pepelu, Diakhaby o Justin de Haas. De inicio, sale con:

Stole Dimitrievski en la portería; Gayà, De Haas, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez; Guido, Ugrinic, Sato, Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.