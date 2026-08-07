David Torres 07 AGO 2026 - 20:00h.

La gran duda es si estará este sábado en Mestalla por primera vez como presidente

Las rebajas en el Valencia CF, Peter Lim, el lateral derecho y los remates de final de agosto

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ValenciaEl presidente del Valencia CF, Kiat Lim está en Valencia y lo hace al completo: por la mañana visitó junto a la plantilla la Basílica, después estuvo en el Nou Mestalla con los jugadores, dónde además se dirigió a la plantilla y dejando una duda en el aire: ¿estará este sábado en Mestalla para la presentación? Los tiempos en el Valencia CF parece que han cambiado. Si a finales de julio era Peter Lim el que volvía a Valencia siete años después de su última visita, ahora es su hijo el presidente Kiat Lim quien, tras unos días por Europa, ha llegado a la ciudad y lo ha hecho con mando en plaza.

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Basílica, Nou Mestalla, fichajes...

Como su padre, Kiat ha visitado las obras del Nou Mestalla, pero lo ha hecho acompañado. El presidente del Valencia CF, cuerpo técnico y los jugadores de la primera plantilla masculina han presenciado de cerca la evolución de la que será la futura casa del valencianismo. Además, en esta visita han estado acompañados por el Director General del Club -Javier Solís- y el CEO de Fútbol del Valencia CF -Ron Gourlay-.

En el Nou Mestalla, han podido ver toda la evolución de nuestro nuevo estadio que ya se encuentra en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero S355 que sujetarán la gran cubierta del que será el estadio de fútbol más sostenible e innovador de España.

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Antes, el Valencia CF y el Valencia CF Femenino han realizado este viernes la tradicional visita a la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats, patrona de la ciudad de València.

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Negociaciones abiertas con el lateral derecho

En el Nou Mestalla, Kiat ha hablado con los jugadores sin el agobio de los aficionados que estaban fuera de la Basílica. Antes, desde Singapur se ha dado el OK para acometer la operación del lateral derecho. Hay luz verde para invertir en jugadores como Arnau Martínez, que se lo está pensando, o Chirino. Hay negociaciones abiertas para firmar a un jugador con urgencia. Es lo que necesita Corberán para confeccionar un once titular para el inicio de LALIGA. Quedan quince días nada más.

¿Verá al equipo en Mestalla?

En la semana de la disputa de la 54ª edición del Trofeu Taronja ante el Newcastle United FC, las plantillas del primer equipo masculino y femenino han realizado la ofrenda floral a la Mare de Déu dels Desamparats. José Luis Gayà y Pauleta Sancho han sido los encargados de depositar las flores a los pies de la Mare de Déu dels Desamparats en un acto emotivo que ha contado con la presencia del presidente del Valencia CF, Kiat Lim, del director general del Club, Javier Solís, y del CEO de Fútbol, Ron Gourlay-. La duda que queda en el ambiente es si, por primera vez verá al equipo en directo en Mestalla desde que es presidente. En su mandato únicamente estuvo en La Nucía junto al Príncipe de Johor viendo al Mestalla.