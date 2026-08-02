Las rebajas en el Valencia CF, Peter Lim, el lateral derecho y los remates de final de agosto

Javi Guerra y el Valencia CF desafían al Barça: 1 de agosto, día clave con su cláusula al alza

Hablar de Europa pero no poner medios para lograrlo es hacerse trampas a uno mismo: El análisis, al final del mercado

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ValenciaEl otro día estuve de rebajas. No me quedaba otra. Hay cosas que necesitaba para el curso que viene y que, de otra forma, estarían fuera mis posibilidades, así que tocaba aprovechar la bajada de precios. Antesm me había pasado también por el supermercado, donde compré leche, pan y huevos. Han subido mucho sí, pero los necesito para comer, para el día a día. El Valencia CF de Peter Lim, por desgracia, es igual. Creímos en su día que con un máximo accionista de Singapur seríamos ricos y podríamos pagar cláusulas a destajo y no fue así. Esa frustración, ese engaño es lo que ha generado buena parte de la animadversión que hay contra Lim en Valencia. Compró un club que quiere poco futbolísticamente hablando, y que vive sólo de rebajas y así es imposible crecer mucho. Hablar de Europa pero no poner medios para lograrlo es hacerse trampas a uno mismo. O mueve el dedo hacia arriba y libera dinero para ampliar el coste de plantilla, o esto es lo que hay.

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No obstante, el análisis final del mercado habrá que hacerlo el 2 de septiembre, pero aún les queda muuucha tela que cortar y sin dinero es complicado avanzar.

El mercado de fichajes del Valencia CF que creo que nos espera

En esta situación de economía de guerra en la que Lim tiene al Valencia CF, el club preveo que hará un fichaje o dos más antes del inicio de LALIGA. (La leche, el pan y los huevos que necesita). El lateral derecho, quizá el portero suplente y nada más salvo que se les ponga a tiro algo gratis o muy barato (una cesión, por ejemplo). El 22 de agosto hay que competir y, al menos, Carlos Corberán necesitará un lateral derecho digo yo. Tampoco espero a Cafú o a Angloma, viendo el dinero con el que van a las rebajas, hay que buscar gangas.

El resto de fichajes, que también son necesarios pero en los que, al menos, tienes un jugador, deberán esperar. Es lo que tienen los pobres. Por eso, no atisbo que llegue un lateral caro y no espero a refuerzos como Ramazani, Unai Núñez o al tercer delantero (con permiso de Danjuma) hasta la segunda quincena de agosto, cuando el mercado se reajusta y los clubs y los futbolistas alcanzan su valor real de mercado. Es el ejemplo del ya mencionado Largie Ramazani y de tantos otros. Ahí el Valencia CF esperará-rezará porque clubs como el Leeds o el Celta que no cuentan con Largie o Unai rebajen sus pretensiones y poder fichar futbolistas como ellos y completar su plantilla. De momento, es un entelequia.

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Por eso, viendo como es el actual Valencia, ya cruzo los dedos porque resistan una acometida del Barça por Javi Guerra como han dicho que harían, y me encomiendo a Guido, la vieja guardia y la insolente juventud de Sato para ir tirando del carro. Los tres, Guido, Guerra y Sato son los únicos que, de momento, nos sacan una sonrisita cuando juegan, como pasó ante el Stoke.

Decirles lo contrario es faltar a la verdad y eso no me va, pero como uno es un optimista irredento, confío en que en las próximas cuatro semanas quede un equipo apañado. A pesar de Lim, a pesar de las apreturas económicas. Con todo, sí te diré amigo lector que, ahora, que empiezo vacaciones y me guío de las sensaciones por las redes sociales, veo demasiado nerviosismo, demasiada polarización y demasiadas frases categóricas. Apelo a la conciencia social valencianista (y en general) y a la responsabilidad de todos (yo el primero) para no convertir ya cada debate en una guerra de bandos enfrentados. Opiniones todas, sentencias ahora es arriesgado. Es pretemporada, lo serio empieza el 22. He visto años que el Valencia CF hizo pretemporadas pésimas y luego una Liga sensacional y al revés. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com