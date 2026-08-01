Danjuma se resiste a salir a base de goles con un Valencia que aguanta al Stoke

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 21:56h.

El Valencia igualó 1-1 ante el Stoke en el quinto amistoso de pretemporada

La MLS, una posible solución a Arnaut Danjuma: el sueldo es el problema

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El Valencia ha disputado este sábado su quinto amistoso de pretemporada con el primer empate al igualar 1-1 ante el Stoke City gracias a un gol de Arnaut Danjuma. El delantero neerlandés sigue en racha en este verano y anotó el tanto valencianista antes de la diana de Miguel Monferrer en propia portería y del sufrimiento final entre la presión local.

El conjunto che llegó con las bajas ya conocidas de Umar Sadiq, Dimitri Foulquier y Rubo Iranzo a los que se le sumó a última hora Mouctar Diakhaby. Esto provocó que Carlos Corberán tirara del joven Monferrer de inicio en el lateral diestro con la mala fortuna de su tanto en propia.

Dimitrievski salvó al Valencia en su regreso a la portería antes de que sus compañeros comenzaran a meterse en el partido. De una pared entre Javi Guerra y Monferrer llegó el envío del primero que Arnaut Danjuma transformó en el momentáneo 0-1.

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El internacional neerlandés, que ha tenido ofertas de la MLS, sigue marcando goles en esta pretemporada sin pensar en una salida. Tras su doblete para ganarle al Derby County ha llegado este tanto al Stoke City con el que buscar un puesto en el once ahora que no está disponible Sadiq.

En la segunda parte, ya con los numerosos cambios en ambos equipos, el Stoke aprovechó para igualar con un centro de Manhoef que Monferrer desvió a su propia portería. De ahí al término del encuentro, los locales apretaron pero fue el Valencia el que terminó en campo rival sin pasar del 1-1 final.

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Ficha técnica del Stoke City-Valencia

1. Stoke City: Johansson; Wilmot; Graham, Lawal, Bocat; Ingelsson, Seko; Manhoef, Rigo, Thomas y Cissé. También jugaron Junho, Soumaré y Gibson.

1. Valencia: Dimitrievski; Monferrer, Tárrega, De Haas, Gayà; Ugrinic, Guido; Rioja, Guerra, Sato; Danjuma. También jugaron Hugo Duro, Dani Raba, Otorbi, Jesús Vázquez, Gamón, Almeida, Córdoba, Mayol y Wanjala

Goles: 0-1, Danjuma, m.10; 1-1, Monferrer (pp), m.52.

Árbitros: Tom Reeves.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent (Inglaterra) ante unos siete mil espectadores.