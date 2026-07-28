David Torres 28 JUL 2026 - 18:27h.

Las mejores imágenes del Valencia CF - Derby County

Danjuma, cuestionado, no había jugado ni un minuto en pretemporada

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BirminghamEl Valencia CF ha disputado su cuarto partido amistoso de pretemporada contra el Derby County. Los de Carlos Corberán han ganado por 2-1. El estreno de Danjuma, uno de los futbolistas señalados en la operación salida, ha sido de lo más novedoso de un duelo en el que participaron los nuevos fichajes. El neerlandés marcó los dos tantos del encuentro amistoso a puerta cerrada del conjunto de Mestalla.

Danjuma al rescate

Así, este martes, el equipo ha realizado una sesión de entrenamiento específico frente al Derby County FC, club de la Championship inglesa, en la que el equipo ha ganado por 2 goles a 1. El autor de los tantos valencianistas ha sido Danjuma. El delantero, que hasta la fecha no había disputado ni un minuto y que es uno de los que el Valencia CF intenta colocar en el mercado (junto a Raba, Almeida, Foulquier o Diakhaby principalmente) se reivindicó y mantiene sobre el césped lo que confiesa a su círculo más cercano: Quiere quedarse y va a intentar lograrlo. La falta de extremos en la plantilla es su aval para buscar la continuidad

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¿Quiénes jugaron de lateral derecho?

En esta sesión de entrenamiento han participado Vicent Abril y Cristian Rivero; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; Guido, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic, Almeida y Mayol; Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro.

El morbo por tanto era saber qué se inventaba Corberán mientras le fichan un lateral derecho como William Mikelbrencis o Kingsley Ehizibue. Finalmente fueron los dos chavales del filial: Rodrigo Gamón y Monferrer, que se ha apuntado a este viaje tras la baja de Rubo Iranzo.

En otro orden de cosas, cabe recordar que e Valencia CF se encuentra, desde el lunes, en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el sábado, 1 de agosto. El combinado valencianista continúa con su preparación durante la pretemporada y jugará su quinto partido amistoso contra el Stoke City FC el próximo sábado (1 de agosto)